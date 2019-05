Agresiones en el hospital Papa Francisco: “Separamos de su cargo a los involucrados”

El incidente se produjo el sábado en la guardia del Hospital Papa Francisco, cuando una mujer llevó a su niño de un año con un cuadro febril, tos y moquillo. Tras ser atendida por un pediatra, que le recetó una inyección, la mujer se dirigió a enfermería para que le colocaran el medicamento.

Tras varias horas de espera, y ante el malestar del niño, la madre exigió atención. “Eran 22:50 y no atendían. Mi hijo empezó a llorar peor y subió mucho la fiebre la que ocasionó que convulsionara. Desesperada toque la puerta varias veces gritando y pidiendo ayuda en la cual me atendió una doctora gritándome y diciendo que no podía atenderme que estaba ocupada yo estaba a medio entrar y metió un portazo lastimándole la frente a mi hijo”, detalló la mujer.







Consultado sobre esta situación, el gerente del nosocomio, Daniel Mamaní, manifestó en InformateSalta: “A partir de la denuncia a través de las redes sociales, se inició un sumario de investigación administrativa. Para nosotros es muy importante que la comunidad esté tranquila porque es para lo que nosotros trabajamos”.

Mamaní indicó que las personas que han estado involucradas fueron separadas de sus cargos hasta tanto se esclarezca lo sucedido. “Si esto es real, no podemos permitir que esto se repita. Me gustaría comunicarme con la mujer que hizo la denuncia para expresarle nuestras disculpas”.

El gerente sostuvo que se está ampliando el horario de atención “porque se producen situaciones de estrés cuando las esperas son muy prolongadas. Estamos ampliando los horarios de consulta, para disminuir el tiempo de espera de los pacientes. En ésta época aumentan los casos por afecciones respiratorias”.

En el hospital se habilitó un espacio para internaciones abreviadas, un servicio que brindan a pacientes deben ser internados por algunas horas para recuperarlos y controlarlos.