En el marco de su visita a Salta, donde realizó la presentación de su libro “Dios y la Patria se lo demanden”, el periodista, escritor y ex jefe de la SIDE, Juan Bautista "Tata" Yofre, en diálogo con InformateSalta, se refirió a la frustrada fórmula presidencial con el diputado nacional Alfredo Olmedo, ahora devenido en candidato a gobernador de la provincia.

“Yo no era un hombre para ser vice, a mi no me vota ni mi mujer”, expresó con cierto dejo de ironía Yofre, quien confesó que le dijo al empresario sojero que el vicepresidente es lo último que debe elegir un candidato a presidente, a la vez que le aconsejó encontrar un aliado político que le fuera mucho más útil.

No obstante, sorprendió al expresar que en su breve paso por nuestra ciudad no tenía previsto ningún encuentro con el legislador de la campera amarilla pero sí con el intendente Gustavo Sáenz, a quien consideró un amigo. “Yo vine en el 2015 después de mucho tiempo a Salta, y Sáenz me invitó a su despacho cuando yo no era un personaje fácil”, expresó.

En el orden nacional, se refirió al sorpresivo anuncio realizado por Cristina Kirchner, quien confirmó que será candidata a vice de Alberto Fernández, y aseguró que puede ocurrir que la actual senadora dé un paso atrás para integrar una fórmula de unión nacional. “Pueden ocurrir muchas cosas todavía”, aseguró.

Sobre el juicio oral contra la ex mandataria, indicó que hay que dejar trabajar a la justicia. “Yo sé que es imperfecta, fue imperfecta en la época de Menem, De la Rúa, también de los Kirchner, y también ahora, es la justicia que tenemos los argentinos, por eso estamos como estamos, no quiero aventurar nada, no tengo broncas”.

También consideró que el gobierno del actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri fracasó. “No sabe como explicar como nos va a sacar adelante porque todavía estamos viviendo un tiempo muy difícil en la Argentina y el próximo gobierno va a heredar una situación económica financiera que fue muy mal manejada”, lanzó.

Las perlitas del libro

Yofre indicó que en realidad el título del libro debió haber sido “secretos inconfesables” pero fue modificado por decisión del editor. “Son 15 capítulos de distintos momentos de la historia argentina desde el año 30 hasta el 89 unidos todos con una suerte de hilo invisible que manifiesta la decadencia y las malas decisiones argentinas en muchos casos, todo con documentos absolutamente nunca vistos”.

En ese marco, adelantó que en la publicación cuentan detalles del fusilamiento del Gral. Valle en el año '56, se muestran distintos papeles que encontraron en la casa del jefe guerrillero Mario Roberto Santucho que ligan al ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) con un político argentino de la época, y su experiencia al lado de Menem en la campaña interna del 89-89.

Sobre el peor gobierno de la historia argentina en tiempos de democracia, sorprendió al señalar a la gestión de Raúl Alfonsín, reconocido por muchos sectores como el padre de la democracia moderna. “Fue un gran fracaso, se fue 6 meses antes, dejando al país al borde la hiperinflación y la gente asaltando los supermercados, con incendios”, recordó.

También negó que Juan Domingo Perón se haya enriquecido durante su mandato al frente de la Nación Argentina. “Se decía que era un gran ladrón, y el viejo no tenía un peso, yo vi donde vivió, como vivió y como hizo plata, porque hizo un pacto con Frondizi”, expresó.

Y por último, dio su parecer sobre el mejor gobierno. “Me van a insultar, fue Carlos Saúl Menem. Heredó un país en el medio del incendio, y la pudo ubicar a la Argentina en el mundo, hubo un nivel de inversiones nunca vistas en la Argentina, que se modernizó, pero que se fue mal”, finalizó.