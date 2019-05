Video: una mujer se debate entre "pagar el gas o darle de comer a los hijos"

Caren es una madre mendocina que pidió ayuda en las redes sociales ya que afirma que atraviesa una situación crítica. La mujer vive con sus dos hijas en Tunuyán y afirmó que si paga la boleta del gas no puede alimentar a sus niñas.



"Estamos en la provincia de Mendoza, y yo desde el departamento de Tunuyán les hablo, para hacer un reclamo a esta empresa...nos están haciendo burla, es un abuso, no puedo hacer el reclamo en la oficina porque me dicen que es un monto estimativo por metros cuadrados lo que me cobran. En mi caso, soy mamá sola , soy sostén de la casa, tuve que dejar de trabajar con las masas dulces que estaba haciendo por la suba de estos tiempo, ni con los ingredientes puedo trabajar", expresó preocupada Caren al diario NDI del Valle de Uco.

"Estamos hartos los mendocinos de que nos vean la cara, necesito, porque ya es una necesidad, un desespero, porque soy el sostén de casa y estoy sin trabajo, necesito a alguien responsable de Ecogas o del Gobierno ahora que están en campaña, que nos den una mano".