ADP desconoce una resolución y dice que Argañaraz no vuelve

Desde Nación declararon “la ineficacia jurídica” de la asamblea de abril. El abogado de la ex sindicalista afirma que puede retomar su puesto. Desde el gremio aseguraron que se trata de un "borrador sin ninguna validez" y que la sindicalista no volverá a su puesto "de ninguna manera".

La comisión directiva de la Asociación Docente Provincial (ADP) desconoció en su totalidad una resolución de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Producción y Trabajo, que declaró "la ineficacia jurídica" de la asamblea extraordinaria por la cual se destituyó a Patricia Argañaraz de su cargo de secretaria general. Desde el gremio aseguraron que se trata de un "borrador sin ninguna validez" y que la sindicalista no volverá a su puesto "de ninguna manera", indicó El Tribuno.

La pregunta que por estas horas se está haciendo la mayoría de los docentes salteños es si habría un revés en la situación de Argañaraz con la disposición firmada por Manuel Troncoso, director del área, que se conoció ayer y que pone en cuestionamiento la decisión que se tomó en la asamblea del 27 de abril en el complejo Nicolás Vitale.

"Esto es un borrador que no llega a ser una disposición. La hizo un asesor de inferior jerarquía al que vamos a denunciar desde ADP porque no tiene facultades para esto, por lo tanto el borrador no tiene ninguna validez", manifestó la abogada del sindicato, Liliana Hermosilla.







La patrocinante legal confirmó que ayer fue notificada pero dijo que el documento tiene "errores gravísimos" formales, ya que no cuenta con fundamentos, vistos y considerandos como toda resolución, por lo que en el mismo escrito adjuntó su disconformidad. Además, indicó que los argumentos utilizados para declarar la "ineficacia" ya fueron resueltos por la Justicia, con fallos contra la extitular de ADP.

Para Hermosilla "esto es una nueva tentativa de Patricia Argañaraz de violentar la decisión de los afiliados de ADP que, en asamblea general extraodinaria le revocaron el mandato y la desafiliaron".

Con respecto a los dos fallos (entre ellos el pedido de tutela sindical) desfavorables para la exsecretaria general, su letrado indicó que estos "no tienen sentencia definitiva todavía", y que ahí se discutían solo vulneración de derechos constitucionales y que la intervención de la Secretaria de Trabajo de la Nación es sobre cuestiones sindicales. "No se superponen ni se excluyen unas con otras, tramitan por separado", aseguró.