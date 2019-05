Productores teatrales y musicales celebran el proyecto de eximición de impuestos

Guillermo Clasadonte, uno de los productores de espectáculos más reconocido en Salta, dialogó al respecto con InformateSalta, destacó la crisis que atraviesa el sector cultural en la provincia y explicó los beneficios que ésta normativa traería.

“Hace al menos tres años, el teatro afronta una crisis en todo el país. Lamentablemente la gente compra menos entradas, en Buenos Aires cayó más de un 40%, y es la provincia que más produjo siempre, paralelamente. En Salta hay pocas compañías teatrales privadas independientes, hay más actividad musical. Pero la ley aplicaría para todo lo cultural en general”, manifestó.







Clasadonte indicó que tanto las producciones teatrales como musicales “van a estar alcanzadas por una exención que les va a permitir no sólo vender más entradas, más baratas porque van a estar menos recargadas de impuestos, sino que además se van a poder blanquear ciertos aspectos de la actividad que no están blanqueados. En la actividad hay muchas personas que ni siquiera son monotributistas, están desprotegidos, no tienen jubilación, obra social”.

Ayer, en la Cámara de Diputados, se aprobó incorporar el inciso g) en el artículo 174 del Código Fiscal, con el objetivo de que los ingresos provenientes de la producción, representación, composición e interpretación de espectáculos teatrales, musicales y artístico-culturales, realizados en el ámbito de la provincia, presentados en salas teatrales oficiales e independientes, queden exentos del pago del Impuesto a las Actividades Económicas, con el fin de fomentar la industria cultural en Salta.

Violeta Aquino, productora de espectáculos musicales, también celebró éste avance: “Es un oxígeno a la actividad cultural, sobre todo a quienes trabajamos con grupos teatrales y culturales. Esto va a dar un impulso bastante importante. Hay muchas provincias que ya están exentas y Salta era una excepción”.

La producción de espectáculos no sólo genera ingresos para un sector específico, sino que contribuye a generar trabajo y promover otras actividades como el turismo. “No solo trabaja el productor con su equipo sino que genera también mucho trabajo, por ejemplo, cuando se hacen eventos grandes en el Delmi. Los artistas internacionales que vienen, por ejemplo Lila Down, ella sacó fotos y las publica en sus redes, eso tiene una repercusión muy importante a nivel turístico”, dijo Aquino.