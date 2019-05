Scioli y Tinelli podrían sumarse al espacio que lidera Urtubey

Tras el quiebre con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, se barajó la posibilidad de incorporar al ex gobernador de Buenos Aires y al conductor de ShowMatch, quienes mantienen una muy buena relación con el mandatario salteño. Horas decisivas para la estrategia electoral.

Minutos antes que comenzara la cumbre de “Alternativa Federal”, espacio que integra el mandatario salteño Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, sorprendió con un video en el que convoca al GEN de Margarita Stolbizer, al socialismo de Miguel Lifschitz, a Daniel Scioli y a Marcelo Tinelli.

Tras el quiebre con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien no aceptó competir en las elecciones internas obligatorias convocadas para el 11 de agosto, surgieron los nombres del ex gobernador de Buenos Aires y también del ex gobernador de Buenos Aires, quien recientemente se sacó una foto con Cristina Kirchner.

En el entorno del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires dicen que los sorprendió el convite y por ahora no deja de ser sólo una expresión de deseo del mandatario cordobés. "Daniel, como es su estilo, viene hablando con todo el mundo: hubo fotos con Schiaretti, con Urtubey y con dirigentes de otros espacios", aseguraron.

La propuesta, sin embargo, no es descabellada debido a la buena relación que une a Urtubey con Scioli, a quien apoyó férreamente durante la pasada campaña presidencial, donde el exmotonauta y actual diputado perdió en segunda vuelta con el actual presidente Mauricio Macri.

Además también mantiene fuerte vínculos con el conductor de ShowMatch, quien visitó la provincia el mes pasado y tuvo elogiosas palabras para con el salteño. “Con Urtubey nos une la Argentina que queremos, tenemos visiones parecidas”, expresó a nuestro medio.

Con respecto a Lifschitz, hasta ahora dio señales de que acompañará a Lavagna. Mientras que Stolbizer por ahora juega a dos puntas, entre Consenso 19 y Alternativa Federal. Son horas determinantes para la estrategia electoral.