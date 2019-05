Diputados pidieron más control municipal a la empresa LuSal

El legislador Alejandro San Millán sostuvo que la empresa encargada del mantenimiento del alumbrado público debería obtener sus recursos a través del pago de la Municipalidad y no a través de los usuarios. Indicó que de esta forma habría mayor control por parte del Concejo Deliberante.

A partir del debate sobre cómo están compuestas las boletas de servicio en Salta y el último tarifazo de LuSal, el diputado provincial Alejandro San Millán indicó que no existe información sobre el costo real del mantenimiento del alumbrado público y cuánto recauda la empresa.

“La municipalidad de Salta tiene las posibilidades económicas porque para eso recauda de mantener el contrato con esta empresa, si lo cree óptimo, con los recursos municipales y ahí si cuando lo tenga que pagar la municipalidad habrá un control directo de cuanto es el costo real del alumbrado público y cuánto se debe abonar por dichos servicios” agregó el legislador.

En este marco puso en duda si es que los capitalinos no están pagando dos veces por el mismo servicio. “Cuando la municipalidad de Salta cobraba la TGI, que era la tasa general de barrido, alumbrado y limpieza tenían un monto, cuando se firmó el convenio, la municipalidad cambia el nomenclatura pero en ningún momento se merma el monto de dicha tasa. Por consiguiente los usuarios están pagando dos veces dicho servicio. Al no disminuir la tasa e incorporar el pago de LuSal se entiende que tiene una doble imposición” argumentó San Millán.







Incluso, el diputado provincial recordó que el contrato inicial de la empresa privada que hoy realiza el mantenimiento del alumbrado público consistía en renovar toda la infraestructura de la ciudad, algo que ya no se paga pero que no se ve reflejado en la disminución de los montos que pagan los usuarios. “En aquel momento había que hacer grandes inversiones para contar con un servicio apto y por eso se estableció un monto en dicho contrato y después se fue desvirtuando y más en los momentos que vivimos donde la realidad de los usuarios es totalmente distinta. En esta etapa lo único que tienen que hacer es cambiar focos y en algunos casos cables pero no lleva los mismos costos. El contrato de LuSal cuesta 120 millones de pesos al año a los usuarios de la ciudad” agregó.

Finalmente, San Millán sostuvo que el Concejo Deliberante de Salta debería tener mayor participación en contratos de esta magnitud. “Los usuarios de la ciudad de Salta son los que pagan el sistema de Lusal, por consiguiente, nuestros representantes que son los concejales, quienes deberían haber tenido participación en la elaboración del convenio y aprobación de dicha licitación” concluyó.