Otra salida de Cambiemos: Carreras se aleja y se muestra cerca de Alternativa Federal

En medio de los movimientos que se están realizando en el tablero político con las definiciones de candidaturas, la intendenta de Coronel Moldes, Rita Carreras, reafirmó sus intenciones de renovar su mandato al frente del municipio, pero también fue crítica con Cambiemos, frente del cual se distanció.

En diálogo con InformateSalta, Carreras reconoció que si bien fue parte del frente en su momento para llegar a su cargo, “sinceramente no nos hemos sentido respaldados en ningún momento, no sentimos su apoyo o acompañamiento”.

Del mismo modo, analizó que la gestión realizada “hizo que la crisis se vea mucho más reflejada en nuestro comunidad (…), se enfocó mucho en querer hacer una política económica que no resultó, pero tampoco reconoció (los errores), se olvidó de la gente”.

En este sentido la jefa comunal espetó que son los municipios los más golpeados por el contexto económico actual. “Antes veíamos llegar a fin de mes a las familias, pero hoy llegan hasta el día 15, después no lo están pasando bien, yo hablo mucho con mis moldeños y ver familias llorando porque no saben qué dar de comer a sus hijos, no sirve”, sentenció.

Así, se mostró más cercana a Alternativa Federal, resaltando la presencia del gobernador Juan Manuel Urtubey en su gestión y en su comuna. “Debo reconocer que Urtubey nos acompañó en la gestión desde el primer momento, le había pedido gobernabilidad y que nos ayude a ordenar el municipio, reconozco que él nos acompañó, siempre estuvo presente, a pesar que éramos de diferentes frentes”, recordó.

Finalmente y en cuanto a su participación en los comicios, Carreras puntualizó: “Voy a ir por la reelección, todavía falta mucho por hacer según el proyecto político que implementamos, llevamos como estandartes el compromiso, la verdad, la transparencia y la honestidad sobre todo”, concluyó a este medio.