Tarifazo de LuSal: “A este cuerpo no le compete intervenir en dicho procedimiento”

Los nuevos costos para el mantenimiento del alumbrado público llegaron a la mesa de discusión del Concejo Deliberante. La concejal Socorro Villamayor indicó que se realizó un mal razonamiento y un mal análisis de los actos administrativos que se publicaron en el Boletín Oficial municipal.

“Quiero hacer hincapié que la contrataciones con LuSal tiene su historia desde el 2002 cuando era gobernador Juan Carlos Romero, quien decidió provincializar el servicio de mantenimiento del alumbrado público. En el 2006 fue el gobierno provincial quien determinó la contratación con la empresa Lusal. Se otorga a Lusal pero recién se empieza a ejecutar el contrato en el 2008” relató Villamayor.

Luego, según la concejal, la provincia es quien invita a los municipios a ser concesionarios, así es que el municipio Capital adquiere la categoría de concesionario. “En el 2009 se realizó la primera determinación de precios y el Concejo Deliberante fue parte. (…) en donde también se determinó que los aumentos debían ser aprobados por la municipalidad, es el departamento Ejecutivo quien debe dictar el instrumento legal correspondiente. Este cuerpo no le compete intervenir en dicho procedimiento”.







De esta manera, Villamayor indicó que los concejales no están de acuerdo con lo que haga el Ejecutivo tienen que proponer una revisión de la norma. “Lo que podemos resolver es, mediante una conducta responsable, rever la norma para no quejarnos a futuro. Modificar pero no a efectos retroactivos sino para el futuro” dijo.

Finalmente, indicó que para analizar el cuadro tarifario de LuSal es necesario tener en cuenta la información publicada en el Boletín en noviembre pasado y la de este mes. “Les voy a decir que en aquellos lugares más vulnerables primero hay quienes no pagan y segundo que el que pagaba 28 pesos ahora pasa a pagar 35, estamos hablando de un aumento de 6 pesos” concluyó.