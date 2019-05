Milagro Sala, De Vido, Lázaro Báez y otros: ¿Indultados si gana Alberto Fernández?

Hace dos días, Víctor Manzanares, el ex contador de la familia Kirchner, deslizó una teoría que circula en muchos ámbitos en calidad de rumor. Que la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, en caso de imponerse en las próximas elecciones, indultará a los ex funcionarios detenidos por delitos de corrupción.



Ante esta versión, el ex Jefe de Gabinete durante el gobierno de Néstor Kirchner fue tajante: "Si algún estúpido piensa que voy a indultar a alguien, no lo voy a hacer. Descreo de los indultos, es una rémora de la monarquía. Los presidentes no están para perdonar a nadie".



Alberto Fernández, durante una entrevista con Telenoche, reconoció también la importancia de la ex mandataria en términos político: "No quiero que esté tocando cuatro años la campana del Senado, tiene mucho para dar, muchas ganas de ayudar y, si tenemos la oportunidad, vamos a hacer las cosas bien".

"Se me hace imposible pensar que Cristina no esté en el centro del escenario político", agregó el dirigente peronista.



Además de Manzanares, el actor Dady Brieva también hizo referencia en los últimos días a la liberación de las personas a la que él denominó "presos políticos". "Parece que tendríamos un gran porcentaje para ganar en primera vuelta. Después veremos. Lo primero (que hay que hacer) es sacar a los presos políticos de los cárceles y después iremos viendo qué es lo que pasa", indicó en un video que se viralizó en las redes sociales.



La fórmula Fernández-Fernández podría tener su primer acto de campaña el próximo sábado 25 de mayo, en la localidad bonaerense de Merlo, en el marco de la inauguración del parque municipal "Néstor Kirchner", que unificará a la quinta municipal La Colonial con el Parque Público El Tejadito, en la Avenida Constitución al 100.