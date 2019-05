Roberto Lavagna: “Alternativa Federal es un capítulo cerrado”

El ex ministro dio por terminadas las negociaciones con el peronismo no K y ratificó que será candidato a presidente por Consenso 19. " Todos los rejuntes en general no nos han dado resultados a los argentinos. Es una diferencia de fondo con él", dijo Lavagna.