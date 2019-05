La ilusión del cuervo: “A este grupo no le entran balas”

Central Norte definirá de local ante Ñuñorco para meterse en la final por el ascenso al Federal A. El equipo de Medrán se destacó a lo largo del torneo. Una sola derrota por escritorio. Dos empates y todos triunfos. Campaña brillante.

Cuando Ezequiel Medrán fue designado como técnico del Cuervo muchos objetaron su falta de experiencia. Sin embargo, el ex arquero de Boca, hizo gala de sus dotes de conductor sorprendiendo a propios y extraños y se convirtió en el capitán del barco que marcó el camino de un equipo que hace fácil lo que parece difícil. El ascenso está a la vuelta de la esquina y el técnico es uno de los grandes responsables.







Medrán en diálogo con InformateSalta aseguró que son un equipo muy intenso. “Hacemos partidos físicos porque nos preparamos para eso. Tenemos un equipo de 18 jugadores que cualquiera pueda jugar porque todos están a la altura. Al que le tocó entrar lo hizo de la mejor manera”, dijo.

El técnico destacó las virtudes del conjunto tucumano. “Es un rival muy duro, que juega muy bien, que tiene muy buenos jugadores, es un equipo que viene muy bien, nosotros lo encontramos en su plenitud y eso nos obligó a estar en nuestra máxima capacidad de concentración para poder ganarles para poder definir la llave acá en Salta”, aseguró.

El buen momento del equipo y el contexto ilusiona y Medrán no puede evitar callar sus sentimientos. “Uno siente cosas, que estamos bien. Son buenas señales. Estamos a 90' de pasar algo importante y que va a ser muy bueno. Yo me imagino cosas más grandes para Central Norte”, se sinceró.







Sobre el secreto de su campaña aseguró que el trabajo y compromiso son las bases. “Desde un primer momento con los chicos hablamos de lo que exige la camiseta de Central Norte, las obligaciones que tenemos por solo vestirla y para estar a la altura hay que tener un compromiso. El trabajo nos da el respaldo a la hora de enfrontar cada partido”, confirmó.

En la oportunidad, envió un mensaje al hincha. “El grupo está muy unido y uno les marca el camino desde un principio porque la manera de trabajar es exigente. El compromiso es total o no sirve. Desde un principio se entendió, es un grupo que está muy unido, con los pies sobre la tierra y estamos trabajando bien. El fútbol es tan lindo y tan cambiante que 90 minutos te puede dejar de lado todo lo que hiciste a lo largo de la temporada”.

Sobre la protesta de Ñuñorco por la supuesta mala inclusión de un jugador, aseguró que no tiene curso porque están todos los papeles en regla. “Seguramente quieren desestabilizar y eso va a ser algo muy difícil porque al grupo no le entran balas, no nos llegan nada. Nosotros trabajamos para dar el máximo de cada uno y tenemos las ideas claras. Y si apuntamos todos juntos es más fácil. Lo importante es el equipo”.

Por último el técnico destacó el acompañamiento de la hinchada. “Es muy lindo lo de la gente, nos acompañó desde el principio, hay un ida y vuelta con los jugadores que es muy importante, se siente identificada con el equipo y con lo que transmite dentro de cancha y eso es algo que tenemos que seguir alimentando en cada partido y eso se hace dejando todo en la cancha”, dijo.

Central Norte recibirá a Ñuñorco por la revancha, el próximo domingo desde las 17hs, en el estadio Martearena.