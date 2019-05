Argañaráz no logró ingresar a ADP, se lo impidió la comisión directiva

Desde las 10, la Asociación Docente Provincial fue el escenario de una disputa sindical entre la actual comisión directiva y la secretaria general expulsada, Patricia Argañaraz. La ex titular se presentó hoy exhibiendo la resolución del Ministerio de Producción y Trabajo de Nación que indicó como nula la asamblea docente en la que fue supuestamente destituida.

Al llegar al lugar dijo: “Vengo a presentarme a mi lugar de trabajo, acá tengo la resolución de la máxima autoridad a nivel nacional. Son tres hojas. Determinó que quedaba anulada la asamblea porque se encontraba totalmente viciada. Ya es hora que empiecen a recapacitar – refiriéndose a la comisión directiva -”.

Posteriormente del contacto con la prensa se reunió unos momentos con su abogado y los docentes que la acompañaron para mostrar su apoyo. Luego al dirigirse al edificio de ADP, ubicado entre Santa Fe y España, se encontró con las instalaciones totalmente valladas. Debió esperar varios minutos hasta que la dejaron pasar, donde fue recibida por la abogada sindical Liliana Hermosilla y Jorge Cerruti, quienes salieron a su encuentro.

En este momento fue que los miembros de la comisión directiva desconocieron la resolución emitida a nivel nacional, asegurando que la asamblea docente realizada el pasado abril fue plenamente válida. A pesar de la negativa, Patricia Argañaráz insistió con ingresar pero las rejas de puerta principal que fueron totalmente cerradas cuando se acercó.

“Ud. Como representante legal, queda formalmente despedida” gritó a viva voz Argañaraz hacia la letrada Hermosilla, entendiendo que la resolución nacional le devolvió sus funciones de secretaria general de ADP.

Finalmente, Argañaraz sostuvo que se retiraría del lugar para volver mañana y todos los días que sean necesario hasta que pueda lograr ocupar su cargo. “Lo más grave es la incitación a la violencia, Hermosilla dijo que esta guerra será a morir, esto no lo puede decir una abogada que representa a los docentes, no puede seguir representando a los docentes. Quieren hacer notificaciones, recusaciones, no hay vuelta atrás, es un fallo a nivel nacional. Esto también es un delito no dejarme entrar a mi lugar de trabajo. Voy a hacer las denuncias de nuevo ante el Ministerio de Trabajo” finalizó.