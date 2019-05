Temen que un supuesto abusador quede libre, habría sometido a su hijastra durante 3 años

La niña habría sufrido abusos sexuales durante tres años por parte de una ex pareja de su madre. Al conocer lo sucedido, familiares realizaron la denuncia penal logrando la detención del acusado. La menor se encuentra bajo el resguardo de su abuela quien busca Justicia.

La Justicia investiga la denuncia por supuesto abuso sexual por parte de un hombre mayor de edad a una niña que actualmente tiene 13 años. El acusado se encuentra señalado como ex pareja de la madre de la menor, circunstancias que habrían facilitado el delito durante 3 años. Según los familiares, el supuesto autor, D. F., ya se encuentra detenido y temen que sea liberado.

“Sucedió desde que tiene 11 años y ahora tiene 13. Desde la separación de la madre con esta pareja ella le pedía a su abuela que la traiga a vivir con ella" relató uno de los familiares a InformateSalta. Ya cuando la menor se mudó junto a su abuela en marzo ellos empezaron a notar conductas extrañas.

“Sentíamos que ella se angustiaba, se ponía mal, estábamos comiendo y le decíamos que se levante más temprano y nos decía ¡ustedes no me entienden!. Y sentía así como bronca, en un momento estalló, y llorando y dijo ¡ustedes no saben nada, mi amiga está conmigo en todas, en las buenas y en las malas! Ese día nos contó todo y fuimos a hacer la denuncia".

El familiar explicó a InformateSalta que temen que ahora a pesar de haber conseguido la detención del sujeto tras la denuncia, el hombre consiga su libertad, valiéndose de diferentes recursos legales y que ésta sea ocasión para que se vaya de Salta.

“Ellos tienen familiares en Bolivia y en Catamarca, nosotros lo denunciamos un Lunes. El sábado anterior él le mandó un mensaje a ella diciéndole que se vean por última vez, que sino él les iba a hacer algo a sus hermanas. Ella le dijo que no y él le dijo que se iba a Catamarca, ella lo bloqueó y lo borró y el lunes no aguantó más y nos contó”.

La causa está en manos de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual Nº2.