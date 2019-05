Messi rompe el silencio tras la eliminación del Barcelona de la Champions

La Pulga será el encargado de brindar la conferencia de prensa previa a la final de la Copa del Rey, algo que no sucedía hacía casi cuatro años.

Mañana al mediodía, cuando sean las cinco de la tarde en España, Lionel Messi se sentará en la sala de conferencias del Barcelona junto a Gerard Piqué y Ernesto Valverde, en un hecho muy poco común.

La Pulga, que no habla con la prensa desde la dolorosa eliminación del conjunto Culé en Anfield a manos del Liverpool, no suele hablar en conferencia de prensa. Si ha contestado preguntas en las notas dentro del campo de juego post partido y en algunos actos, pero hace cuatro años que no se sienta en la sala de prensa ante los medios.

La repercusión del anuncio del Barcelona fue tal que desde el club tuvieron que limitar la cantidad de periodistas que acudirán a la rueda de prensa a escuchar la palabra del 10.