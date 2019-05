Escándalo en ADP: “Argañaraz quiso comprar el fallo y robar el caso”

Así lo expresó Liliana Hermosilla, asesora jurídica, quien consideró que la resolución presentada por la ex Secretaria General para volver a su puesto no reúne los requisitos mínimos para tener validez. “Es prácticamente un borrador”, expresó.

Luego que la Comisión Directiva de la Asociación Docente Provincial (ADP) le negara el ingreso al edificio a Patricia Argañaraz, destituida de su cargo como Secretaria General y expulsada como afiliada en la asamblea realizada el día 27 de abril, Liliana Hermosilla, asesora jurídica del gremio, explicó que la resolución emitida por el ministerio de Producción y Trabajo de la Nación a través de la cual pretendía retomar sus funciones “no reúne los requisitos mínimos para tener validez”.

En la oportunidad, manifestó que se trata de un instrumento que no tiene números y no está protocolizado, por lo cual, no hay ningún tipo de seguridad jurídica. “Es prácticamente un borrador, no tiene dictamen legal, donde se ha visto un instrumento ejecutorio como lo que pretende presentar acá sino tiene la opinión autorizada de la dirección de Asuntos Jurídicos”, manifestó.

Además señaló que lo que plantea como supuestas argumentos para declarar inválida la asamblea son dos cuestiones ya resueltas, puesto que en primer lugar la justicia entendió que no quiso dar las explicaciones a la comisión directiva y en segundo lugar se corroboró que fue debidamente notificada con anticipación de la asamblea y no quiso hacerse presente.

En ese marco, agregó que si bien ambos fallos - uno está en la Cámara de Apelaciones Sala 1 y el otro en la Corte de Justicia - fueron apelados, mientras no sean revocados tienen plena validez. “Argañaraz presentó dos acciones judiciales, las dos las perdió y la ultima quiso comprar el fallo, quiso robar el caso”, expresó.

En tanto, Gustavo Rodríguez, presidente de la Asamblea, indicó que nunca fueron notificados desde ninguna institución que no haya tenido valor la asamblea. “Yo como presidente la llamé tres veces a la señora Argañaraz y la cuarta vez mandé al secretario a que la busque a la puerta para darle la oportunidad de tomar la palabra pero ella nunca se hizo presente”, indicó.

Rodríguez insistió en que mientras no sean notificados por escrito, la asamblea es soberana, de acuerdo a la Constitución Nacional y a la ley de Asociaciones Civiles. “Aquí hay una legitimidad por simple mayoría, los afiliados votaron la remoción en el cargo y la desafiliación a la misma”, dijo.







Por último, Jorge Cerutti, en representación de Comisión Directiva, envió tranquilidad a la familia docente al manifestar que la Asociación Docente Provincial está absolutamente normalizada.