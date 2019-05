Juicio por Cintia Fernández: un carnet de Condorí fue secuestrado en la escena del crimen

La situación de Mario Condorí, único imputado por el crimen de Cintia Fernández ocurrido en 2011, parece complicarse luego que una vecina asegurara haberlo visto en edificio días previos a su muerte y que se confirmara que encontraron un carnet de una obra social a su nombre en el interior de la vivienda.

El último dato lo aportó el criminalista que realizó la inspección ocular en el departamento de barrio Parque La Vega tras el hallazgo del cuerpo y quien declaró hoy en la causa. Durante su relato, recordó que fueron comisionados por radio para asistir al lugar, donde llegaron alrededor de las 22:20 horas.

Durante su declaración, se exhibieron fotografías tomadas durante la inspección ocular realizada el 4 de mayo con el levantamiento de muestras biológicas. El perito aseguró que entre otros elementos, se secuestró una credencial que pertenece a Condorí. Además, indicó que se detectaron manchas de sangre en la pared del pasillo.

Minutos más tarde, prestó testimonio Flores Solís, criminalista que realizó las pericias sobre la ropa de cama secuestrada en la escena. Lo hizo acompañado de la exhibición de fotografías

Ratificó que la escena tal como fue inspeccionada, no era la original y consideró que las almohadas no estuvieron debajo de la cabeza de la víctima ya que las manchas no corresponden a ese proceso.

Asimismo, sostuvo que el rollo de cinta encontrado en la escena se corresponde con la cinta encontrada alrededor del cuello de la víctima y subrayó que desde que empezó el proceso de descomposición, el cuerpo no fue movido de acuerdo al análisis de las prendas.