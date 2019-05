Tarifazo de LuSal: “Villamayor parece más una gerente de la empresa que concejal de los vecinos”

Así lo manifestó el edil Ernesto Alvarado, luego que su par considerara que al Concejo Deliberante no le compete intervenir en el incremento de tarifas. Consideró que es necesario que recuperen autonomía para poder tratarlo.

Durante la sesión del Concejo Deliberante de esta semana, los concejales hablaron sobre el aumento de tarifas anunciado por la empresa de alumbrado público LuSal. Socorro Villamayor indicó que no le compete al cuerpo intervenir en el procedimiento, palabras que no cayeron bien en su par, Ernesto Alvarado.

“La concejal oficialista, parecía más gerente de LuSal que concejal de los vecinos de la ciudad de Salta. Me llama poderosamente la atención toda la documentación que fueron aprobando distintos concejales a través del tiempo que muchas veces nos limitan a los concejales actuales de tomar algún tipo de intervención en este sentido,” dijo a De Buena Fuente, por FM Profesional.

En este sentido, consideró que es necesario que los ediles recuperen autonomía y puedan volver a tratar dichas cuestiones para que los vecinos se enteren que es lo que están pagando. “No sabemos cuál es el resultado de la empresa en este momento, si amerita o no un aumento de tarifa. No hay mucho conocimiento en cuantos son los contribuyentes, vamos a pedir un informe en ese sentido, cuántos son y cuanto están pagando para tener ciencia cierta en este sentido,” expresó.