V° Mitre: Aseguran que la mujer que vive en la calle rechaza toda ayuda que le ofrecen

Esta mañana, InformateSalta daba cuenta de la situación que atraviesa Ramona, quien vivió durante 20 años en la casa de quien habría sido su pareja, en la esquina de Pompilio Durand y Carmen de niño, en Villa Mitre. Cuando el hombre murió, un familiar del fallecido la desalojó y hace más de cuatro meses vive en la calle. Ahora vive en una carpa en la calle y solicitaba ayuda para pasar el invierno.

Al respecto de esta situación, este medio consultó al subsecretario de la Tercera Edad, Ricardo Teyssier, para consultar las posibles ayudas que se le podían brindar a Ramona y al hombre que convive con ella. Sin embargo, Teyssier indicó que ya trataron de asistirlos de todas las maneras posibles, pero siempre rechazan todo.

Según manifestó, cuando tomaron conocimiento del casó por el mes de diciembre “se envió al equipo técnico, abogados, psicóloga y asistente social, le ofrecimos toda la ayuda legal y social pero no quiere aceptarla, no quiere irse del lugar, dice que la casa es de ella”.

En cuanto a la situación judicial del inmueble en cuestión, comentó que el mismo era propiedad de la pareja de Ramona que falleció tiempo atrás. Ahora, el hijo de este hombre quedó como heredero de la propiedad. “Por orden judicial desalojan a la señora y a un adulto mayor que está con ella, dado que la vivienda está judicialmente y por sucesión entregada al hijo del fallecido”, aseveró.

Rechazo

El subsecretario recalcó que Ramona, si bien no es mayor de edad, sí lo es el hombre que convive con ella, pero de todas maneras trataron de asistirlos a ambos desde primer momento. “Solamente nos aceptan comida, en las fiestas de fin de año los invitamos al Hogar pero no se quieren mover (…), quisimos llevar al adulto mayor también al hogar pero no quiso, él hace lo mismo que la señora”, lamentó.

Finalmente subrayó que si bien van a continuar brindándoles comida o ropa, ayuda que sí aceptan, “el hijo de este señor no la quiere (a Ramona) dentro de la vivienda, nosotros ya no podemos invadir” la propiedad, concluyó Teyssier.