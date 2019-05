Diálogo político: Urtubey se reunió con el presidente Macri

Luego de la cumbre de “Alternativa Federal”, donde confirmó sus intenciones de ser precandidato a Presidente, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se reunió con el actual titular del Ejecutivo Nacional, Mauricio Macri, en el marco del acuerdo de 10 puntos que propuso el Gobierno a las fuerzas de oposición.

Tras la reunión, Urtubey aseguró que hizo hincapié en que no solo debe darse cumplimiento a las obligaciones externas sino también garantizar que el endeudamiento tenga que ver con gastos de capital y no con otro tipo de inversión o de gasto.

Además señaló que se avanzó sobre algunas cuestiones de política social, entre ellas, trabajar en el sector de Primera Infancia. "Mientras discutimos cuestiones fiscales, de deuda y demás, los chicos que hoy nacen, están sufriendo las consecuencias de la crisis".

También ratificó que será candidato a presidente de la Nación. "Entiendo que Alternativa Federal debe ser el canal de expresión de muchos argentinos que no quieren la continuidad de este gobierno porque no están conformes con lo que pasa en la Argentina y no quieren que eso signifique la vuelta del anterior gobierno al poder", sostuvo luego ante los medios nacionales.

Cabe destacar que ayer por la tarde, quien tuvo su reunión con el mandatario nacional fue Schiaretti. Tras una hora, el gobernador se retiró del recinto sin hacer declaraciones, pero luego se expresó vía redes sociales y comentó que le ratificó a Macri los puntos necesarios para un eventual acuerdo nacional.