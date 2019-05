Después de 10 años de casado, descubrió la infidelidad de su esposa tras revisar su teléfono

Seth Megow, de 33 años, se casó con su esposa Crissy cuando tenía 19. Fueron juntos a la Universidad, tuvieron cuatro hijos, compraron una casa e incluso aconsejaban a otros matrimonios jóvenes.



Según el sitio Love What Matters, la pareja de Valdosta, Georgia, vivió ocho años increíbles: había mucha confianza y se apoyaban en los sueños de cada uno. "No creo que ninguno de los dos le haya mentido al otro", reveló.



Sin embargo, al finalizar el octavo año, Seth notó cosas extrañas en su esposa. Aunque el cerebro del hombre se repetía que posiblemente el cambio de Crissy se debía al estrés del trabajo o a la crianza de sus cuatro pequeños, algo dentro de él pensaba que todo estaba mal. La duda se prolongó hasta que un amigo lo llamó por teléfono y le contó algo que involucraba a su esposa.







Aunque él mismo admite que debió dejarla ir, aún buscaba en ella un poco de confianza . "Cuando estábamos juntos, ella cerraba su celular, cambió sus contraseñas de las redes sociales y, por supuesto, en ese momento era casi imposible tener una conversación fácil. Ella estaba en modo avión y yo en modo detective."



El "engañado" detalló que Crissy siempre iba un paso adelante que él: "Ella comenzó a tomar medidas adicionales para cubrir sus huellas", aseguró.







Actualmente Crissy sostiene una relación con una mujer, según sus publicaciones en Facebook (Foto: Facebook)



Pero una noche, se topó con los numerosos mensajes de un hombre, con el que, al parecer, Crissy sostenía una relación desde hacía un año. "Ella dejó su página de Facebook abierta y vi los mensajes. Fue en ese momento que me di cuenta de todo".



Las mentiras no fueron lo que más lastimaron a Seth, sino que "ella compartió algo más que su cuerpo… su corazón".



"Más que la ruptura de confianza, fue la liviandad con la que ella regaló el vínculo emocional que teníamos. Así que mi cabeza y mi corazón sabían la verdad", dijo.



Enfadado por la situación, el hombre detalló que se sintió engañado por todos los años que pasaron juntos. "Yo trabajé en un almacén manejando camiones para que ella pudiera terminar su maestría", detalló.



Seth contó que la infiel trató de consolarlo asegurándole que aún era una persona valiosa "Todavía eres grande. Acabo de cambiar. Las personas se divorcian todo el tiempo. Solo déjame seguir adelante con mi vida, y tú continuarás con la tuya ".







El hombre engañado también encontró el amor en otras mujeres. Hoy se encuentra felizmente enamorado (Foto: Instagram)



El ahora padre soltero dice que está tratando de aumentar su autoestima después de la ruptura; no obstante, admitió que fue difícil: "Me sentí traicionado y aplastado. Si ella no veía el valor en mí, ¿por qué alguien lo haría?".



El año pasado, Seth habló con la revista People sobre cómo sus cuatro hijos intentaban ayudarlo a encontrar citas.



"Todos los días, si vemos a alguien, se acercan a ellos y dicen:" Oye, ¿te casarás con mi papá? (…) Intentan relacionarme con todas. Cuando vemos mujeres me dicen: ’¡Papá, esa chica es bonita!’". También me dan consejos para citas, como: ’¡Papá, deberías usar pantalones ajustados!’."



Continuó: "Se molestan mucho con mi enfoque apático de las citas. Soy como, "solo puedo salir contigo". Y dicen: "Papá, por favor, Dios, ¿alguna vez vas a tener una cita?".



Recientemente, Seth colgó en su cuenta de Instagram una foto con una mujer, con quien parece estar pasándola bien.