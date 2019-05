Espeche, defensor de Huergo, lo entregó atado: Reconoció que su cliente cometió delitos

"La causa por asociación ilícita tributaria no es procedente. No hay ninguna discusión de que los delitos ordinarios como pueden ser fraude al estado municipal, cohecho, etc, históricamente y siempre por una cuestión constitucional, son de competencia de la justicia provincial", dijo anoche en un programa televisivo Sebastián Espeche, defensor del empresario Matías Huergo.

El abogado, lejos de tratar de desvincular a Matías Huergo de las causas, aportando pruebas o una estrategia tendiente a explicar qué es lo que sucedió con esas facturas, solo buscó desacreditar lo hecho por el fiscal y el juez de la causa.



Pero en ese afán, lo que dejó implícitamente en claro es que su cliente, Matías Huergo, si cometió delitos, pero que a su parecer deben ser de órbita de la Justicia Provincial y no ser investigados por la Justicia Federal.

Curioso proceder de un abogado, que en la entrevista dijo además que "no hay muchos elementos para llegar a las conclusiones que pretende el fiscal”, y cargó directamente contra la Justicia Federal.

Aseguró que la investigación por las facturas apócrifas demostraron que "el Juzgado y la Fiscalía no están capacitados en términos técnicos específicos en nada que no tenga que ver con el narcotráfico”, y que por eso “se apoyan en la investigación de la AFIP”.

Más allá de que a quién le corresponde juzgar, Espeche dejó en claro que defiende al autor de delitos. De eso no dejó dudas.