Orán: El jefe de inspectores de Tránsito ebrio será sumariado y suspendido

Un video publicado por Radio Güemes, que registró a un jefe de tránsito municipal de Orán en estado de ebriedad en la intersección de calles Esquiú y Güemes y causó indignación en los vecinos.

El secretario de Gobierno, Javier Tártalo, en diálogo con InformateSalta explicó que siguiendo los pasos que corresponden, hoy elevará un pedido de sumario, y en tal sentido, la semana que viene el empleado será notificado sobre una suspensión, en principio de 30 días.

“Lo vamos a correr, si imagínate alcoholizado, vestido de tránsito y en una moto oficial. En ese momento no estaba en servicio pero él es Jefe de Inspectores, se ve que salió del trabajo se fue a alguna comilona y terminó así,pero eso no lo justifica” manifestó.

El funcionario municipal sostuvo que no hay de que conversar ya que el empleado debe hacer honor a la Jefatura que tiene. “Le pedís a la sociedad de Orán que no cruce el semáforo en rojo que no maneje machado, entonces, él era el Jefe de Inspectores. Él mandaba a los operativos a que controlen” contó.

Javier Tártalo, secretario de Gobierno







A su vez ,el secretario de Gobierno manifestó que de su parte enviará este pedido de sumario y esperará a ver que determina el Departamento de Asuntos Legales. “Para mí se tiene que ir del Municipio, se eleva un informe, me lo hacen a mí, porque Tránsito depende de mí, yo doy la orden de instrucción de Sumario Administrativo que lo hace el Departamento de Asuntos Legales y en primera medida se lo va suspender. No tiene que venir a trabajar, hasta tanto, salgan los resultados del sumario administrativo , la sanción puede ser cualquiera, hasta la cesantía, que es lo que para mí corresponde” concluyó.