Agresiones en el Papa Francisco: “Ningún chico convulsionó en el hospital”

A comienzos de ésta semana, se difundió la denuncia de una mujer que aseguró haber sido maltratada en el hospital Papa Francisco y que su hijo había sido agredido por una médica. Según su testimonio, la profesional había negado la atención y había dado un portazo en la sala de enfermería, golpeando la cabeza de su hijo.

“Eran 22:50 y no atendían. Mi hijo empezó a llorar peor y subió mucho la fiebre la que ocasionó que convulsionara. Fui a pedir ayuda y me dijeron que tenía que esperar, que estaban suturando a un joven adicto que se había cortado los brazos. Desesperada toque la puerta varias veces gritando y pidiendo ayuda en la cual me atendió Briti, Mariana (María Flores, nombre falso que nos dió) gritándome y diciendo que no podía atenderme que estaba ocupada yo estaba a medio entrar y metió un portazo lastimándole la frente a mi hijo”, es la acusación que se conoció en los medios.

InformateSalta dialogó con la doctora Mariana Vitry, quien explicó lo que sucedió. “Soy la jefa de guardia de adultos. A la señora no la conozco. La paciente, como los otros pacientes, estaba esperando para que les coloquen los inyectables. Yo ese día estaba suturando la mano de un chico de 18 años que había sido mordido por un pitbull”, dijo.

La doctora aclaró que en enfermería solo hay dos camillas y ella se encontraba utilizando una para realizar la sutura: “Los chicos de enfermería tenían que atender uno por uno a los pacientes. Yo ya me había quejado muchas veces, por falta de presupuesto cada vez que un médico sutura falta una cama. La mujer dice que yo golpeé y lastimé a su hijo, pero no es cierto porque yo estaba suturando, no podría haber hecho las dos cosas a la vez”.

Ante la exposición en los medios, Vitry decidió que sus abogados actuaran. “Yo directamente actué con mis abogados porque ella me está calumniando en los medios. En el hospital me pidieron la denuncia policial, por eso actuaron mis abogados. El niño ya había sido atendido por los pediatras y le habían dado medicamentos, estaba esperando que le coloquen una inyección. Todos los pacientes que estaban esperando ya habían sido asistido”.







La doctora negó que el niño hubiera convulsionado mientras esperaba la atención. “En las cámaras no se ve a ningún niño convulsionando, lo que sí se ve en las cámaras es a esta mujer pateando la puerta como futbolera. A todos se les explicó que había demoras. Afuera de la sala hubo una pelea entre los familiares del chico que yo estaba suturando y la gente que estaba esperando, por eso entra la policía”.

Vitry acusó que la denunciante muestra una imagen vieja donde se puede ver una costra en la frente del niño. “Muestra una foto con un golpe viejo, cualquier médico que ve la foto se da cuenta. Ella vino con un señor que comenzó a gritarme y a insultarme, entonces le pedí a la enfermera que cerrara la puerta para poder terminar de trabajar. La enfermera empujó la puerta con la cola y puso el pasador para que no pudieran interrumpir. Estaba todo el mundo alborotado, todos querían que los atiendan”.

Respecto a la suspensión en su cargo, la doctora aclaró: “Me llegó una notificación de las autoridades del hospital diciendo que hasta que se aclare este hecho, yo quedo relegada a ocupar otro cargo, no voy a estar en la guardia hasta que esto se aclare legalmente”.