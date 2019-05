El Tribunal autorizó a Cristina Kirchner a no presenciar el juicio

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) aceptó el pedido de Cristina Kirchner para no presenciar la próxima audiencia del juicio en el que se la acusa como jefa de una asociación ilícita que habría direccionado la obra pública vial de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez. Los jueces ataron ese permiso al cumplimiento de una condición: que la ex presidenta acredite que debe cumplir otras actividades en el Senado que le impedirían ir al juicio. Si no lograra demostrar esa supuesta superposición de agenda, entonces tendrá que concurrir a la sala AMIA como lo hizo el martes.

En una resolución de siete páginas a la que accedió Clarín resolvió: "autorizar Cristina Kirchner a no concurrir a las audiencias del debate oral y público (...) en las que se materialice la lectura de los requerimientos de las partes acusadoras y auto de elevación a juicio".

Los jueces indicaron que esta autorización está supeditada a la debida acreditación la "superposición de las funciones de la labor parlamentaria con la celebración de cada una de las audiencias de debate".







En segundo término, impusieron al abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi el deber de "informar de todo cuanto suceda a su asistida en cada una de esas jornadas, para lo cual se le habrá de entregar al finalizar cada una de ellas una copia digital de lo acontecido y deberá acreditarlo debidamente dentro de las 48 horas".

"La supuesta tensión entre actividades oficiales como senadora y la asistencia al juicio fue uno de los tres argumentos con los que Cristina Kirchner pidió no presentarse", dijeron a Clarín fuentes judiciales. "También dijo que ya conoce la acusación en su contra, y que quiere evitar el dispendio y la complicación que implica el operativo de seguridad cada vez que ella viene a Tribunales. Pero eso no le corresponde a ella evaluarlo".

El abogado Beraldi, ratificó a Clarín su intención: "ella ya conoce las acusaciones. Se notificará de su lectura a través de su defensa, que le entregará copia digital de la audiencia. Es el mismo sistema que se utiliza para un juez sustituto a quien se dispensa de estar presente".

El lunes por la mañana se retomará el juicio, con la continuación de la lectura de las acusaciones por parte de la fiscalía. Restan unas 500 de las 600 páginas del texto.

La posición del fiscal ante el TOF 2, Diego Luciani, es que todos los imputados deben estar presentes durante el juicio. Sin embargo, el tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Martínez Uriburu no le corrió vista a Luciani, ya que se trata de "una solicitud al TOF 2 que resolvemos sin sustanciación. No es una nulidad u otro planteo jurídico".