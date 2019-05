No habría existido un acuerdo de exclusividad entre Huergo y LuSal

Según fuentes consultadas por InformateSalta, la empresa encargada del mantenimiento del alumbrado público no habría realizado ningún pedido en este sentido a su ex gerente. Incluso las actividades en el mismo rubro se habrían desarrollado antes, durante y después de dejar su cargo.

Si bien la defensa del empresario Matías Huergo sostiene que durante el tiempo que ocupó el cargo de gerente de LuSal esta empresa le habría impuesto un acuerdo de exclusividad, según fuentes de InformateSalta, no habría existido tal condición.

Estos argumentos fueron esgrimidos por el abogado Sebastián Espeche para justificar por que las numerosas empresas que pertenecían a Huergo estaban inscriptas a nombre de terceros. “Mi defendido no podía tener trabajos fuera de la empresa, esto sirve para aclarar que usaba estas estructuras societarias con esta finalidad y no con la finalidad de no pagar impuestos” dijo el letrado por FM Pacífico.

Sin embargo, nuestro medio pudo saber que no habría existido dicho acuerdo entre la empresa de mantenimiento de alumbrado público y Matías Huergo. Incluso la misma habría tenido conocimiento sobre la existencia de estas empresas previo a su desvinculación en enero del 2017.

Esta situación ubicaría a ambas partes en un conflicto de intereses porque se entiende que como gerente comercial de la LuSal, Huergo no podía competir en una actividad similar, cosa sí hizo y por lo que también hoy existe un litigio judicial entre la dicha empresa y el actual detenido por la justicia federal.