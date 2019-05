Lautaro Teruel ya había sido mencionado en un caso de abuso

Una joven salteña, en diciembre de 2018, realizó una publicación en Facebook denunciado haber sido abusada por tres “amigos”, entre ellos Lautaro Teruel, actualmente detenido por otro caso de violación que cometió hace 10 años contra una menor de edad. El mismo confesó, en un audio, el hecho.

Meses atrás, la primer denunciante escribió: “A la habitación ingresaron 2 personas más, desnudas, eran mis “amigos”, se aprovecharon de esta situación y abusaron, uno abusó de mí y al otro no se lo permití, a pesar de mi estado tuve la fuerza de pararlo de alguna forma que no recuerdo, pero al rato habían pedido un taxi para que me vaya y hasta me acompañó uno de ellos. Las tres personas involucradas son Silvio Rodríguez, Lautaro Teruel y Gonzalo Isaac.”

Video: Canal 7 de Salta

Uno de ellos, el último que fue mencionado, integrante de la banda salteña “Les Coso Comué”, fue desvinculado. “A nivel humano repudiamos la actitud de quien fue nuestro compañero, Gonzalo Isacc, y por tanto no podemos ni querernos hacer oídos sordos ante las voces que puedan surgir,” anunciaron al enterarse de lo sucedido en la cuenta de Facebook del grupo.

En aquel momento, InformateSalta quiso consultar a la familia Teruel, ellos evitaron dar declaraciones sobre el caso porque entendían que era un tema que debían resolver los abogados en primera instancia.