“Cintia me dijo que tenía problemas con un policía de Trata de Personas”

Cierra una semana intensa en el juicio por la muerte de Cintia Fernández, la joven que fue hallada sin vida en su departamento de parque La Vega en mayo de 2011. Durante la ronda de declaraciones, hoy fue el turno de un amigo de la víctima.

En su relato, el hombre indicó que días antes de la muerte de Cintia, ella se contactó con él y le hizo una confesión. “Por esos días hablando conmigo me dijo que tenía un problema con un policía de Trata de Personas”, indicó.

A lo largo de la jornada también declararon, una testigo que conocía a la joven a través de su madre, que era clienta de ella, un vecino de Parque La Vega que hacía tareas de vigilancia en el barrio y faltan declarar dos personas que cumplían funciones en el consorcio.

Lo que dejó el juicio esta semana

El lunes, declaró Beatriz Nieto, encargada de realizar la autopsia al cuerpo de la víctima en la morgue del hospital San Bernardo, quien aseguró que Cintia no activó ningún mecanismo de defensa.

Explicó que tenía las uñas largas y bien cuidadas por lo que se tomaron muestras, esto le permitió conocer que no hubo “ningún mecanismo de defensa para repeler un ataque ni para intentar quitarse la bolsa de la cabeza”.

Además, los jueces escucharon a dos peritos que realizaron tareas sobre las muestras biológicas tomadas durante la investigación y concluyeron que los resultados no lograron aportar datos por lo escasa de las muestras, pero fundamentalmente por no haberse observado los protocolos de conservación, lo que impidió que los resultados fueran determinantes.

El miércoles, Daniel Luna, abogado de Mario Condorí, el único imputado, aseguró que no hay pruebas que incriminen a su defendido.

“Los testigos y peritos que han desfilado por la sala de audiencias no han logrado rebatir la situación en cuanto a la responsabilidad del señor Condorí. No hay nada concreto que lo sitúen en el lugar del hecho, en el momento y mucho menos como autor. Hay pruebas científicas que tienen que ver con los ADN, que son categóricos y no son de él”, dijo.

Ayer una vecina de Cintia dijo haber visto a Condorí en el departamento días previos a la muerte. Explicó que lo conocía porque era habitual verlo con la víctima y fue por ese motivo que le abrió la puerta ese día cerca de las 22. Luego con el pasar del tiempo comenzó a sentir olores nauseabundos en los espacios comunes y le llamó la atención que el 1 de mayo se prensarán inciensos.

Por su parte, el criminalista que realizó la inspección ocular en el departamento donde vivía la joven detalló que entre otros elementos, encontraron la credencial de la obra social a nombre del único imputado.

Tras la intensa jornada, InformateSalta dialogó nuevamente con el abogado Daniel Luna, quien está vez dio el hombre del supuesto homicida de Cintia Fernández. “Nosotros no acusamos a Silvio Pierini, lo hicieron los testigos quienes señalaron que él mismo le contó a la señora María Fernanda Ortíz que se había mandado una macana con la chica del fondo”, en el tiempo en que le arrebataron la vida a Cintia.