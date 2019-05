A. Fernández: "Les pido que vayan a convencer a los argentinos que creyeron y los defraudaron"

Una semana después del anuncio de Cristina Kirchner que sorprendió a todo el arco político, el ahora precandidato a presidente Alberto Fernández compartió un acto con la ex mandataria en el que instó a los militantes del kirchnerismo a "convencer a los argentinos que creyeron y los defraudaron", informó Infobae.

"Tengo una ventaja sobre todos ustedes, cuando tuvimos que enfrentar esos problemas, en el despacho de al lado tenía a un tipo que tenía claro lo que había que hacer. De Néstor Kirchner aprendí cómo hacerlo", agregó Fernández.

Antes de que hablara Fernández, la que tomó el micrófono fue Cristina Kirchner, quien luego de un repaso por la jornada del Bicentenario de Mayo de 2010, resaltó: "Tampoco esperen que dos dirigentes puedan hacer todo. Entre todos tenemos que exigir que distintos dirigentes, espacios, no solamente políticos o partidiarios, sino sociales, económicos, empresarios, medios de comunicación, y cada uno de nosotros los argentinos, podamos celebrar un reencuentro, y también, un contrato social que nos permita entender que no hay triunfos individuales ni realizaciones individuales si no es colectiva la realización de una sociedad".

"Se trata de volver a recuperar ese espíritu que nos animó a todos los argentinos sin distinciones en ese Bicentenario. Siento que lo podemos y tenemos que hacer, me siento obligada a tener que hacerlo. Por eso las decisiones. Siempre responden a convicciones profundas, uno puede equivocarse o acertar, nadie tiene asegurado el éxito, pero sin lugar a dudas, las decisiones basadas en las convicciones tienen al menos la coherencia y la fuerza del espíritu, del corazón y del creer", destacó.

Por último, la ex Presidente aseguró: "Cuánta gente piensa que lo que tiene es producto de su esfuerzo, pero cuánta gente se sigue levantando a la misma hora que se levantaba antes, yendo al mismo trabajo. ¿Cómo vive ahora y cómo vive antes? Éramos todos los que teníamos que estar bien en el país para que todos y todas pudiéramos hacerlo".