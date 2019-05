Recomendaciones sobre la disposición de residuos para evitar focos de incendio

No disponer residuos quemados o que no se hayan extinguido totalmente, ya que si permanece en cenizas puede volver propagarse y provocar serios focos de incendio.

Así resultó días pasados en el macrocentro, donde se depositó en la vía pública un colchón y en medio, basura, que por motivos no identificados se prendió fuego y no se extinguió debidamente.

Al momento de levantar los residuos y depositarlos en el camión, los operarios advirtieron el humo y las cenizas, y volcaron nuevamente los residuos en el suelo y dieron intervención a Bomberos de la Policía de la provincia que apagaron el foco ígneo. Afortunadamente no hubo daños, ni personas lesionadas. Luego de resuelto el incidente, se levantaron todos los residuos.

Por ello, y otros tantos ejemplos, se solicita a los vecinos no disponer residuos inflamables, ni residuos de gran porte junto a la basura domiciliaria y tampoco en la vía pública para no provocar microbasurales y evitar éstos incidentes. Además se ruega, no incinerar la basura dentro de los contenedores.

Por consultas sobre cómo disponer residuos, reclamos o sugerencias, los vecinos pueden comunicarse a las distintas vías del Centro de Atención al Usuario de Agrotécnica Fueguina: