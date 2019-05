Mauricio Macri: "Estamos yendo de una época a otra mejor"

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy "ya no importa por qué no hicieron todo lo que debería haber sido hecho", en referencia a gestiones anteriores al frente del Poder Ejecutivo.

"Es suficiente que recordemos que no lo habían hecho", subrayó al repasar en mensajes por redes sociales las obras realizadas por su gobierno.

Con el título Cambio Real, con el que el presidente Macri ya ha recordado desde las redes sociales algunos de los progresos alcanzados durante su gestión, hoy destacó las obras realizadas del nuevo viaducto-

"Estamos yendo de una época a otra mejor", aseguró.

"Obras como el viaducto que estuvieron postergadas de manera inexplicable por décadas hoy se convirtieron en cosas reales que nos llenan de preguntas importantes", dijo desde su cuenta en Twitter y de Facebook.

En este marco, se preguntó "¿Por qué durante tanto tiempo no se hicieron cosas así? ¿Por qué no había trenes dignos? ¿Por qué llegamos a tener trenes sin frenos? ¿Por qué talleres ferroviarios como el de Mechita estaban desmantelados?".

También se cuestionó "¿Por qué ramales enteros fundamentales para las economías regionales estaban destartalados? ¿Por qué las rutas estaban a la miseria? ¿Por qué el cruce de Luján tardó 60 años en construirse? ¿Por qué faltaban aeropuertos o estaban obsoletos? ¿Por qué no había tantas cosas que debía haber?".

"Ya no importa por qué no hicieron todo lo que debería haber sido hecho. Es suficiente que recordemos que no lo habían hecho", asumió el jefe de Estado.

Repasando el impacto del nuevo viaducto Mitre, que facilita la movilidad en la ciudad de Buenos Aires, recordó que trabajaron casi cuatro años en esta obra que se suma a otras de "infraestructura esencial para el desarrollo industrial, agropecuario, energético, mental y humano".

"En estos días el viaducto Mitre se convirtió en una verdadera atracción turística para los propios argentinos. Además de los pasajeros que viajan todos los días, ahora un gran número de personas se acerca cada fin de semana para ver las estaciones y probar el viaje en un tren que recorre la ciudad por arriba de las calles, como nunca lo había hecho", apuntó.

El jefe del Estado ponderó que "ir en el tren por el nuevo viaducto es un paseo que los lleva a la estación Retiro, pero también los hace pensar en la desidia y el abandono en el que vivíamos".

"Lo que vemos ahora es algo distinto al pasado", dijo al tiempo que señaló que "una enorme cantidad de piezas", en referencia a estas obras, "empiezan a unirse una detrás de otra", transformándose "en una red de soluciones verdaderas por las que se produce la riqueza, el crecimiento, el bienestar, el progreso".

"Cuando viajamos con el tren por el nuevo viaducto, no estamos yendo solamente de un lugar a otro, estamos yendo de una época a otra mejor", resumió.