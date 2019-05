Central Norte se metió en la final por el ascenso al Federal “A” tras empatar sin goles ante Ñuñorco de local. El Cuervo tendrá que jugar frente a Guaraní Antonio Franco y el primer partido será de visitante y definirá de local.

El DT del cuervo, Ezequiel Medrán, en diálogo con InformateSalta, hizo un análisis y explicó porque llegaron a la finalísima. “Llegamos a la final haciendo una primera fase bárbara y nos consolidamos como equipo en los play offs, creo que fuimos superiores a todos los rivales que enfrentamos y por eso estamos donde estamos”, dijo.







En la oportunidad, enfatizó que las situaciones más claras fueron del cuervo. “Hay una pelota que el arquero le saca a Martínez, la pelota en el palo del Nivi (Núñez), un cabezazo del Bocha (Rodríguez), el rival tuvo aproximaciones pero jugadas claras casi ninguna. Jugamos contra un gran rival y lo superamos en la cancha”, aseguró.

No obstante, manifestó que Ñuñorco fue un rival duro. “Sabíamos antes de empezar esta serie que iba a ser muy pareja porque íbamos a enfrentar a un equipo que venía en su mejor momento, con un sprint final y nos obligaba a jugar a nuestra máxima capacidad para poder sacar esta serie adelante”, dijo.







También desdramatizó el hecho de no marcar ningún gol en este partido. “Nos faltó el gol, nosotros somos un equipo contundente, práctico, trabajamos los partidos esperando nuestro momento y se dio así pero hoy no tuvimos esa capacidad para definir el partido pero tenemos un buen equipo en líneas generales que respalda desde atrás todo el juego para que no nos conviertan cuando nosotros no lo podemos hacer”.

En los últimos partidos Medrán perdió varios jugadores por lesiones pero destacó la tarea de los que ingresaron. “En estas etapas decisivas perdimos a jugadores muy importantes como Quiroz, Valsagna, Nico Issa y Lozano, con ellos teníamos un poco más de juego pero los chicos que entraron lo hicieron bien, están preparados para eso, ellos saben que les va a tocar entrar en algún momento y tienen que estar a la altura”, dijo.







Para finalizar repartió elogios para su equipo. “Yo estoy conforme porque tengo un equipo de hombres. Jugadores valientes que se plantan en cualquier cancha, lo hemos visto con público visitante, en canchas duras, el equipo siempre mostró carácter y valentía para sacar los partidos adelante”, concluyó.