Matías Huergo continuará detenido en la causa por las facturas apócrifas

Hoy se cumplen 15 días desde que fue detenido el empresario Matías Huergo, en la causa que lo investiga por encabezar una asociación ilícita tributaria. Y la defensa espera que esta semana la Cámara Federal de Apelaciones resuelva el pedido de excarcelación que el jueves fue rechazado por el juez Julio Bavio, indicó El Tribuno.

“Esta apelación se suma a la que yo había realizado respecto a la orden de detención. La finalidad de las dos apelaciones tiene que ver con que le den la excarcelación a Huergo”, señaló el abogado defensor Sebastián Espeche.

El letrado dijo que los fundamentos del juez son los mismos que tuvo en cuenta a la hora de ordenar la detención del empresario: que hubo una obstrucción a la investigación de la Justicia porque, supuestamente, se ocultaron archivos de la computadora de Huergo.

En la lapidaria resolución de la Justicia Federal que se conoció el 13 de mayo, se da cuenta de que en una computadora de Huergo que fue secuestrada en un allanamiento, los peritos informáticos tuvieron que recuperar archivos comprometedores que habían sido borrados. En ellos se detallaban supuestos pagos a funcionarios municipales.

Matías Huergo







“El juez no trató ni consideró lo que yo había señalado en su momento: que Huergo siempre estuvo a disposición de la Justicia y que no hubo entorpecimiento en ningún momento. La investigación ya está finalizada y no hay nada que entorpecer”, señaló con firmeza.

La Cámara Federal de Apelaciones también tiene que resolver si la causa continúa en el fuero federal o pasa una parte a la Justicia provincial. Esto había sido dispuesto por el juez Bavio, pero los fiscales apelaron la medida señalando que la causa perderá fuerza si se investiga por separado.

La semana pasada, en tanto, la fiscal Penal de Delitos Económicos Complejos, María Eugenia Guzmán devolvió una resolución al juez federal Bavio señalando que no investigará nada hasta que no se resuelva la competencia en la causa. Este lunes serán las últimas indagatorias que serán a Álvaro Anaquín y Jorge Luis Bonifacio.