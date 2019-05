El hijo de ex Nochero quiere que su supuesta segunda víctima le pida disculpas

“Quiero empezar a demostrar viste, después de esto perdés la confianza de tu familia, de tus amigos, conocidos, los que me conocen ponele de la Balcarce que saben que soy hermano de hijo de y que están convencidos de que yo violé a esa mina”, le dijo Lautaro Teruel a su víctima cuando intentó pedirle perdón y ella aprovechó de grabarlo.

El joven de 27 años hace referencia a una joven salteña que en diciembre pasado a través de Facebook lo acusó de haberla violado junto a otro amigo. En su relato dijo que eran tres los que estuvieron en la habitación, dos de ellos desnudos, uno la accedió y al segundo logró resistirse.







“En algún momento saldrá la verdad, la mina no volvió a aparecer y si nos dijo que quería hablar después de que nos escrachó y hasta el día de hoy ni apareció y nosotros quedamos ahí como diciendo “culiao” encima vive en Buenos Aires”.

Lejos de mostrarse arrepentido y luego de haber admitido el abuso cometido a la jovencita cuando tenía solo seis o siete años dijo: “Estamos esperando que la mina levante el tubo y nos diga que hablemos porque además si las cosas pasaron como lo plantea en el relato, en muy pocas cosas le pegó, ella estaba hasta el recontra “pingo”. No le podes decir que no fue así porque ella tiene su visión si ella sintió otra cosa también le pediríamos disculpas y creemos que ella nos tiene que pedir disculpas porque a mi amigo lo tuve que llamar todo el tiempo porque no sabía si se iba a pegar un corchazo, es un garrón”.

La joven en ese entonces describió a sus abusadores como sus amigos, pensó en hacer la denuncia penal pero luego desistió. “No hizo denuncia porque si nosotros la llamábamos y le decíamos que queríamos hablar y metía la denuncia es otra cosa, bueno ahí estamos a la espera”, sostuvo.