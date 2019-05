Lautaro Teruel: “No puedo ir preso negra, no sobreviviría un día boluda”

Entre lágrimas, el hijo menor de Mario Teruel, acusado de abuso sexual, le ruega a su supuesta víctima no dar a conocer lo ocurrido. “Por favor, no me hagas esto pendeja, yo me junté a hablar con vos porque de verdad me siento muy mal”, expresó.

En un nuevo audio de la charla entre Lautaro Teruel y su víctima, el hijo de Mario Teruel de “Los Nocheros”, quien se encuentra detenido desde abril por el abuso sexual de una menor, vuelve a manifestarse arrepentido de lo sucedido y le pide guardar silencio para evitar ir la cárcel.

En medio de lágrimas, asegura sentirse “realmente muy mal” y le ruega a la hoy adolescente volver a hablar sobre la situación. “Pensé que habíamos hablado con confianza, por favor te pido, volvamos a charlar, no puedo ir preso negra, no sobreviviría un día boluda, te pido mil disculpas, por favor, volvamos a hablarlo", insiste.

Desesperado, el joven, de 26 años, ofrece hablar con quién sea necesario para evitar la judicialización del hecho. “Yo me junté a hablar con vos porque de verdad lo sentí muchísimo, esperé un montón de tiempo para hablarte de esto, voy a hablar con mis papás, con vos si querés”, dijo.

Luego le pide disculpas y acusa sentir un malestar. “Por favor, te pido perdóname, encima estoy volando en fiebre yo, me pongo peor, por favor, déjame que volvamos a hablar, no hagas esto, me muero, no sobrevivo ahí, y lo más loco es que estoy arrepentido por lo que te hice, te pedí perdón, me dijiste que estabas bien”, aseguró.

Por último, volvió a quitarle entidad al gravísimo hecho y argumentó que fue “una cosa de pendejos”. “Estoy muy mal, no sé qué decirte pendeja, por favor no me hagas esto, por favor te lo pido, me siento como el ‘orto’”, finalizó.