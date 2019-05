La supuesta víctima de Lautaro Teruel confesó: “La pasé muy mal después de eso”

El extenso audio que grabó la jovencita que habría sido víctima de un ataque sexual por parte de Lautaro Teruel, cuando tan sólo tenía diez años sigue saliendo a la luz, en un nuevo corte ella le confesó: “Yo la pasé muy mal después de eso”.

La joven en su heroica acción de grabar el testimonio donde el joven de 27 años no solo reconocería los abusos sino que también le pide perdón aprovechó el diálogo para decirle todo lo que vivió tras lo que sufrió.

“Vos qué onda después”, le pregunta Teruel a lo que ella fue contundente “yo la pasé re mal después de eso, era chica, entré en un pozo depresivo, me fue re mal en el colegio, perdí un año”.

Teruel insiste, “vos consideras que fue por eso” y casi con una risa irónica ella le contesta, “claro, no había nada malo en mi vida Lautaro. La pasé re mal, me puse re mal. Por un par de años no entendía y cuando lo comprendí me puse re mal, estuve tres años re mal”.

Tras un incómodo silencio volvió a preguntar “en algún momento sentiste que lo superarte” y ella contestó, “recién ahora cuando hablamos. Vos no necesitas decir más nada”, repreguntó.

“Era esto, verte, verte bien, o por lo menos que me digas si te sentías mal, es lo que necesitaba. Estoy acá cuando quieras hablar de lo que sea, demostrarte que estoy acá, que no me borré. Puede parecer que me borré todos estos años pero, la pasé mal, me sentí mal, con la necesidad de decirte que sí sé el moco que me mandé. No me quiero hacer el indiferente, es algo que nos incumbe a los dos. No había otra persona que lo tenga que hablar que no seamos nosotros”.

Consumidor de marihuana

En ese momento la joven le pidió irse y él se ofreció a llevarla hasta su casa, en el macrocentro de la ciudad. Durante el viaje le contó que es adepto a fumar marihuana y lo calificó como algo “exquisito”, aunque ella le confesó que no lo hace y le da miedo.

Lautaro: ¿Vos fumas?

Víctima: ¿churro?

Lautaro: Si

Víctima: No.

Lautaro: Ya te iba a corromper boluda.

Víctima: La verdad nunca me pintó

Lautaro: Y si querés fumar, tenés que fumar flores

Víctima: Me da miedo

Lautaro: No, es hermoso, pero … ¿si sabes la diferencia entre las flores y el paraguayo?

Víctima: No

Lautaro: El paraguayo es el prensado, son las plantaciones que hay en Paraguay de marihuana, levantan las plantas enteras y las prensan y te las venden, pero eso viene con cualquier porquería, tiene feo gusto y te hacen doler la cabeza.

Víctima: ¿y las flores son puras?

Lautaro: Claro, las flores son exquisitas, te haces una sequita y ya está. Si alguna vez te ofrecen pregunta siempre si son flores y si estás con gente de confianza probá porque la vas a pasar muy bien, te lo juro por Dios, es una sensación muy linda, te relaja, te despeja. Te cagas de risa.