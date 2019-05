A punta de pistola y con una picana, asaltaron un autoservicio de Bº Solidaridad

El sábado a la noche, los dueños de un autoservicio de barrio Solidaridad estaban a punto de cerrar cuando fueron víctimas de un ataque de 3 de delincuentes, dos de ellos armados con una pistola y una picana.

Paula, una de las protagonistas del robo, contó que estaban reponiendo la mercadería cuando entraron sin darles tiempo a nada. “Ya lo tenían estudiado, entraron directo a la caja. Yo dejó mi mochila, el celular, pero si no hubiera sido algo estudiado, nos hubieran agarrado a nosotros, pero no, entraron directamente a la caja,” dijo a Somos Salta.

En cuestión de segundos, uno de los malvivientes le apuntó con el arma a uno de los empleados, el otro a ella la acorraló con la picana y un tercero entró y en cuestión de segundos se llevó la caja registradora.

“Había guardado algo de lo que se había hecho hasta ese momento porque ya veía muchos chicos que iban y venían, muchas motos, no me acuerdo a qué hora fue yo saqué y guardé, porque ya sentía que iba a pasar algo malo y lamentablemente terminó pasando. No sé cuánto había porque después siguió entrando gente,” expresó.

Lograron escapar en moto y la policía inició una investigación para dar con los causantes. “El patrullero pasaba por la avenida y le hicieron seña, después llegaron de la comisaria que está a tres cuadras, vino gente de la Brigada y los últimos que llegaron fueron los de Criminalística y ya hicieron todo el peritaje Algunas huellas quedaron del chico que se llevó la caja. Los otros dos entraron con guantes. Se asentó un poco antes de agarrar la caja y de él tomaron lo que hay acá,” detalló.

Finalmente, manifestó no acordarse de nada de lo sucedido por el estado de shock y nerviosismo en el que entró, por lo que no pudo registrar ni siquiera las caras o algunas características de los ladrones.