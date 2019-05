Habló la madre de la víctima de Lautaro Teruel: “Él intentó tener algo con ella de nuevo”

Tras la difusión del audio de la charla entre Lautaro Teruel, y su víctima, donde el hijo menor del “Nochero” Mario Teruel admite haber cometido el abuso sexual y le pide perdón, la madre de la menor, quien realizó la denuncia, comentó que "antes que ella le diga que lo iba a denunciar, él quiso tener algo con ella de nuevo”.

La mujer explicó que el joven, quien está detenido desde abril, aprovechó el ocasional reencuentro no solo para pedirle disculpas sino que intentar seducirla. “Creyó que ella ya no lo iba a denunciar, entonces le mandó mensajes diciendo ‘estás muy linda’, como que la quería conquistar hasta que ella decidió bloquearlo y después bueno ya le dijo que iba a denunciarlo”, sostuvo en el programa Los Ángeles de la Mañana.







También señaló cuál fue la reacción de Mario Teruel, padre del acusado, cuando le adelantó que iba a denunciarlo. “Nos amenazaron, primero me dijeron que fue una pendejada que cualquier chico hace, y yo le dije que no me parecía, que su hijo era un violador y un pedófilo, y bueno le dije que lo íbamos a denunciar, y le pedí por favor que no se metiera”, expresó.

En ese marco, explicó que con los Teruel mantenían una relación casi de familia. “Era una relación de generaciones, mi mamá se crío con su mamá, yo me crié con los chicos, con Lautaro, con los hermanos, y mi nena se crió con el hijito de la hermana de él, no es que dejábamos la nena en cualquier casa, era la casa de un familiar prácticamente”, sostuvo.







Sobre el primer encuentro y la decisión de grabar al presunto abusador

La mujer relató que fue su madre - abuela de la menor - quien pactó el encuentro entre Lautaro y la nena. “Una noche mi mamá decide llamarla a la nena, ella estaba haciendo gimnasia, la llama para decirle que vayan a cenar, y mi mamá la hizo encontrar con Lautaro, él tenía miedo de que ella lo denuncie por lo que había pasado con otra chica que lo había escrachado por Facebook”.

Luego que su hija le confesara que Lautaro había abusado de ella un tiempo largo, explicó que tomaron la decisión de realizar un segundo encuentro para grabarlo y poder denunciarlo. “Pensamos mucho como hacer para denunciarlo y decidimos grabarlo, ella se encuentra por segunda vez con él, yo no tenía idea, la nena decidió por ella misma ir y luego vino con el audio”.

Presiones para guardar silencio

Dijo que al momento que se enteró que habían abusado de su hija, supo también que la estaban presionando para que no denuncie la situación. “Nos dijeron que tenían muchos contactos con los medios, y que íbamos a quedar mal nosotros”.

El calvario de la menor

La mujer resaltó que la menor sufrió mucho, se autoflagelaba y tuvo varios intentos de suicidio. “Aún tiene marcas en los brazos y en las piernas, yo salía a trabajar y no sabía si llegaba y la iba a encontrar viva o desangrándose, no comía, y se encerraba en el baño”, a la vez que agregó que "ver que se está haciendo justicia le da fuerzas para seguir adelante".