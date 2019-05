Ferreyra, demasiado ingenuo: "No quería hacer campaña vestido de Moisés"

Don Julio Ferreyra, el soberbio candidato a gobernador por el PJ jujeño, de 72 años, hace lo que quiere, y no toma decisiones en función de un equipo. Siempre decide por sí sólo, y bueno, a veces, es tarde para lamentos. Si no quería que el país se burle de él, debió pensarlo antes, pero su manera altanera de ser, le nubló la visión una vez más.

Luego de que sus fotos disfrazado de Moisés con las tablas, pretendiendo mostrarse como el Elegido para gobernar la provincia de Jujuy, el candidato a enfrentar a Gerardo Morales habló con TN y aseguró que es "muy distinto a lo que se pretende mostrar con esa nota".







Visiblemente arrepentido de lo que hizo, Ferreyra tuvo sus 5 minutos de fama, y su cara y fotos se vieron en todo el país.

Anoche en TN acusó una campaña sucia en su contra (???). Lejos de reconocer su error o su decisión, parece quiere hacer creer que alguien lo obligó a realizar un viaje a Tumbaya y posar con esas vestimentas. Para hablar con la verdad, posando se lo veía muy cómodo, encarnando el personaje de quien representaba.

Ferreyra sostuvo esta noche que fue “ingenuo” al realizar la producción fotográfica para una revista en la que estaba disfrazado de Moisés. “No pretendí hacer campaña con esto”, afirmó el ex titular del Registro Civil.



Ferreyra dijo que “no le interesa” una publicidad como esta porque quiere hacer foco “en la corrupción y en los problemas de la gente”. En 40 años que tengo en la administración pública no me encontraron ni una mancha, por eso hacen estas cosas para afectar mi candidatura”. “Resolví jugármela por la gente porque la gente necesita que alguien se la juegue por ellos. Soy muy distinto a lo que se pretende mostrar con esa nota”, concluyó.

¿Alguien le creerá?