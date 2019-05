Rock y cuerdas: La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil suben a escena con los Gauchos de Acero

La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil abre su Temporada este 1 de junio, con "Distorsión Sinfónica", un concierto a puro rock junto a Gauchos de Acero. Interpretarán clásicos de la historia del rock mundial en versiones sinfónicas.

Deep Purple, The Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin y Queen serán algunas de las bandas homenajeadas por la Orquesta Sinfónica Juvenil junto a la banda Gauchos de Acero, quienes interpretarán versiones sinfónicas de los clásicos de la historia del rock mundial en un concierto electroacústico, lleno de energía y emoción.



La Juvenil, bajo la dirección de Martín D´Elia junto a la banda integrada por Víctor Emilio Jorge en Guitarra y voz, Ángel Flores en Bajo, y Agustín Daniel Jorge en Batería, interpretarán canciones como Starway to heaven de Led Zeppelin, Smoke on the Water de Deep Purple, Another Brick in the wall de Pink Floyd y Come Together de the Beatles.

La cita es el sábado 1 de junio, a las 21, en el Teatro Provincial de Salta. La entrada general tiene un valor de $100 y puede comprarse en la Boletería del Teatro o en www.saltaticket.gob.ar.

Esta será la segunda producción artística que desarrollan juntos la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil y la banda salteña Gauchos de Acero. La primera producción fue un homenaje al rock nacional que se realizó en julio del 2018 en el Teatro Provincial, a sala totalmente llena.