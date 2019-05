Ferreyra y otra desmentida más, para justificar los "25 millones" de Camioneros

El candidato a gobernador por el PJ en la provincia de Jujuy, Julio Ferreyra, habló con Canal 7 tras viralizarse un audio donde se habla del acuerdo de colocar en 2do lugar en la lista de Diputados a Jorge Rodríguez, del gremio de Camioneros, a cambio de 25 millones de pesos.

Esto lo hizo luego de otro intento de justificación tras conocerse las polémicas fotos, donde sale disfrazado como Moisés con las tablas, y que todo el país compartió.

Ferreyra aseguró que el encuentro donde se habría producido el audio viralizado en redes se concretó, pero fue “deformado”. También afirmó que el “acuerdo con camioneros era un compromiso previo”

Haciendo uso de su derecho a réplica, el candidato a gobernador por el Frente Justicialista, Julio Ferreyra, respondió muy dubitativo e inseguro en todo momento, y tratando de justificar el escandaloso audio viralizado en redes sociales. Es que en el mismo se puede escuchar una supuesta negociación por lugares en la lista de diputados provinciales.

El candidato a gobernador justicialista indicó que la reunión que desencadenó la polémica se produjo “antes de la ruptura con Casas”, y aclaró que “había un compromiso previo con Camioneros” por parte del Justicialismo.













Más dudas que certezas



“Esa cifra me parece que sale de las declaraciones que yo hacía cuando dejaba en el registro civil”, dijo sobre el audio. Además, Ferreyra informó que de la reunión participó una mujer de nombre “Fany”, y al parecer un abogado. Luego, decide dejar Confiar por pedido de un sector del Justicialismo.

Cabe recordar que Jorge Rodríguez, representante de camioneros en Jujuy, se encuentra en segundo lugar en la lista de diputados del Partido Justicialista que encabeza julio Ferreyra en las próximas elecciones. Tal como se habría negociado en el audio.

Primero y sin dar mayores detalles ni pudiendo explicar de qué manera, explica que "ese audio es la reunión esa parece que está armado, no entiendo mucho de informática, pero me dijeron que eso está armado".

"Vamos a hablar claro, cuando arreglamos con el Dr Casas para hacer un frente, la Sra Fanny que es la que habla, yo no tenía ninguna información de que los Camioneros ponen 25 millones de pesos. Esa cifra sale no se de donde, pero me parece que sale de las declaraciones que yo hacía de lo que dejaba en el Registro Civil".

Agregó luego: "Yo no negocié con Camioneros. Con Camioneros negociaron los del grupo donde yo estaba... Después me llama Rodríguez y me comenta que no iba a aceptar negociar dinero con nadie.

Más adelante, como se lo puede ver en el video, indicó que "cuando yo arreglo con el PJ, Camioneros se ofrece a imprimir los votos. Nunca ni del principio ni hasta hoy yo hablé de dinero ni con Camioneros ni con nadie".

Muy dubitativo reconoce que "la conversación existió, pero me parece que está deformada".

Los gestos del entrevistado son claros en todo momento, y hablan de una persona con más dudas que certezas, sin convencer a nadie con sus explicaciones. La poca claridad de conceptos, fechas, reuniones, y acuerdos, lo dejan en evidencia.