El tecladista de Los Huayra, Luis Benavidez, será candidato en estas elecciones

De los escenarios, a las urnas: en la jornada de ayer y ante FM Capital, el tecladista de Los Huayra, Luis Benavidez, confirmó sus aspiraciones políticas. En este sentido, el artista explicó que irá por la Intendencia de La Viña desde el espacio de Gustavo Sáenz. "Gestionar, hacer y administrar bien, es lo que pienso hacer y lo voy a acompañar en su candidatura a Gobernador", sostuvo.

"Siempre tuve en mente incursionar en política, involucrarme y participar activamente. Hoy se dieron las circunstancias. Además, en este momento con Los Huayra estamos en un impasse, decidimos parar un poco el juego y las actuaciones, por lo menos por este año", agregó, en diálogo a FM Capital.

Finalmente, comentó que "cuando me preguntan porque quiero ser Intendente, respondo porque no hay política en La Viña, no hay obras, no hay nada, solamente asistencialismo. Jamás hubo un progreso de nada en 40 años. Quiero cambiar eso, laburar por la gente, tenemos mucho potencial".