Es española, vino a visitar familiares y no pudo volver a su casa por la negativa de su padre

Insólito. Una niña de nacionalidad española vino junto a su madre a visitar unos parientes y no pudo regresar a su país porque su padre se negó a firmarle una autorización. Tras un litigio de cuatro años logró retornar a su casa.

Resulta que al querer retornar la madre descubrió que necesitaba un permiso del padre que reside en La Plata. Eso significó que la justicia lo busque por años y ante las dificultades de notificarlo recurrieron a la policía, se pidió informe a la Secretaría Electoral, se publicaron edictos en diarios de circulación nacional y hasta se solicitó colaboración al Registro Nacional de las Personas, entre otras maniobras.

Finalmente, el hombre se notificó de su búsqueda en marzo pasado y, a través de un correo electrónico, hizo saber que no vendría a Salta para presentarse en el Juzgado en el que se tramitó la causa y que no autorizaría a su hija a regresar a su país de residencia porque eso entorpecería aún más el contacto con la niña.





Lo curioso es que en estos 4 años de estadía en Argentina no la visitó nunca, ni se preocupó por su persona ni por su bienestar. “Sólo la telefoneó tres veces y en estado de ebriedad, por lo que no existe una comunicación fluida entre ambos ni mucho menos un vínculo paterno firme y positivo”, se señala en un tramo del expediente judicial en donde además dice que el hombre “tampoco se presentó a ejercer sus derechos ni a realizar petición alguna, solo se limitó a enviar una respuesta vía mail, sin abogado pertinente, el que no puede ser tenido en cuenta, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 56 del Código Procesal Civil y Comercial”.

Por la gravedad del caso la familia se vio obligada a escolarizarla en Salta, teniendo su casa y colegio de influencia en España. Es por ello que se entrevistó con el juez, allí contó que no tiene vínculo alguno con su padre y que deseaba volver con su familia.

Atento a todo eso el juez Canavoso le otorgó el permiso para regresar a España y reencontrarse con sus hermanas y familia tras cuatro años de espera. También se dejó asentado que si en algún momento llega a existir el deseo del padre de ejercer su paternidad con todo lo que eso significa deberá iniciar los trámites en la justicia.