Central sueña con copar el Martearena: analizan establecer un “precio único”

El presidente de Central Norte, Héctor D´francesco aseguró que el costo de los tickets no sufriría modificaciones. No obstante, adelantó que podría eliminarse el beneficio establecido para damas, menores y jubilados. "La idea es declarar Día del club y que todos paguen", dijo.

Tras superar la serie ante Ñuñorco de Tucumán, Central Norte logró una vez más el pase a la final del torneo Regional Amateurs, donde se medirá ante Guaraní Antonio de Franco el domingo 9 de junio en la provincia de Misiones y el 16 del mismo mes en Salta.

Al respecto, Héctor D´francesco, presidente del azabache, en diálogo con InformateSalta, señaló que si bien hay ansiedad es necesario estar tranquilo puesto que todavía no se ganó nada. “Hay que seguir trabajando en todos los detalles para darle una alegría a la gente”, afirmó.







Sobre la primera batalla en tierra colorada, señaló que a priori se jugaría a las 18 horas y que no se admitiría la presencia de los fanáticos del club de barrio Norte. “No sé bien porque no está publicado todavía, no es oficial, así lo manifestó la dirigencia de Guaraní”, manifestó.

Bajo esas condiciones, aclaró que la revancha en el Martearena solo será con público local, y agregó que en principio no habría modificaciones en el precio del ticket, es decir que sería: populares $200; preferenciales $250 y platea $300.







No obstante, adelantó que se eliminaría el valor diferencial para damas, menores y jubilados. “La idea es declarar día del club y que toda la gente pague, pero habrá que analizarlo en comisión directiva. Tenemos tiempo hasta la otra semana, vamos a analizar todo con paciencia", expresó.

Por último, sostuvo que esperan un lleno total del estadio. “Central va a demostrar otra vez que es el más grande, que es el único que llenó el Martearena tres veces y lo va a hacer una cuarta vez”.