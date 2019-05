Desesperada búsqueda de Rita, lleva dos semanas desaparecida

El hijo de Rita Rivadero de 58 años, Josué en diálogo con InformateSalta se mostró totalmente desconcertado por la situación que hoy le toca enfrentar ante la desaparición de su madre quien trabajaba como acompañante terapéutica en distintos lugares.

“El 15 de mayo ella se fue de casa, el 16 ya no se conectó más por WhatsApp, ella vivía conmigo. Se fue a visitar a un familiar a una clínica y después se iba a su trabajo. No sabemos bien la ubicación del trabajo porque era nuevo, siempre estaba haciendo reemplazos, el 16 ya perdimos contacto. Tenía otro trabajo por la mañana a veces, estuvo conectada por WhatsApp hasta las 22:30, me había mandado un mensaje que cumplía un reemplazo no más, como a las 3 de la tarde y después no me dijo más, hasta que se desconectó”.

Pasaron los días, desde aquel 15 de Mayo y ya la ausencia fue notable, a pesar de que su trabajo implicaba muchas veces permanecer más de 3 días en un lugar como acompañante terapéutico, ella siempre buscaba la forma de avisar pero este no fue el caso. Luego de 12 días de no hablar con nadie de la familia, Josué radicó la denuncia policial en la Comisaría Nº 1.

“Por lo general avisa y pasaban 3 días y avisaba, tanto tiempo no. Perdió contacto con todos los familiares, el celular está apagado. Lo que tenía era problemas con la presión pero nada más” además junto a familiares recorrieron hospitales en los cuales no tienen el ingreso de la mujer.







Josué le dice a su madre que quieren saber cómo está, y que sepa que la están esperando.“Que sepa que la estamos esperando, que queremos saber cómo está”.

Investigadores del Sector 2 se abocan a dar con su paradero bajo la dirección de la Fiscalía Penal N° 2 y conforme al protocolo de búsqueda de personas.

La mujer es de tez morocha, contextura robusta, 1,55 metros, cabello negro corto ondulado, ojos negros. Posee un lunar en la mejilla izquierda cerca de la nariz. Al momento de su desaparición vestía un ambo color celeste con estampados de animales, pantalón violeta, campera negra, cartera color negra y calzaba sandalias franciscanas color negras.

Si la ves o sabes algo sobre Rita ,comunícate con la policía al 911 o al Grupo de Investigaciones Sector 2 (387) 155806690 o dependencia policial más cercana. O con Josué al 3875334543.