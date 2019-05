Sáenz se refirió a los dichos de Godoy: "Que importante que se tengan que juntar todos los dirigentes"

“Estamos para resolver los problemas que son muchos, y a veces son difíciles de solucionar. Hay otros que no son tan complejos pero por la burocracia no se hacen, entonces le pedimos que se pongan las pilas que tenemos meses de mucho trabajo”, dijo el intendente Gustavo Sáenz en su programa radial.

Esto obedece a que “muchos últimamente piensan más en sus candidaturas a dónde van a ir qué van a hacer y a la gente no le importa eso, ellos quieren saber qué vamos a hacer por ellos”, disparó pidiéndole a los integrantes de su gabinete que “se pongan las pilas”.

En ese sentido no dudó en opinar que “de nada sirve seguir mostrándole a la gente la discusión banal de la política, con mezquindades y egoísmo porque en definitiva la gente elige sus gobernantes, y ya está cansada de que la arríen a votar por alguien”.







Aprovechó la oportunidad para responderle a Santiago Godoy, quien en un medio radial dijo que se debería armar un gran frente para ganarle las elecciones. “Ayer escuchaba a un dirigente político que se tienen que juntar todos porque sino voy a ganar yo. No decía para qué se tienen que juntar, para ganarme nomás, entonces uno piensa que importante que se tengan que juntar todos los dirigentes políticos para poder ganar una elección y sería bueno que se quieran juntar todos para ganar a este señor porque queremos hacer de Salta esto, o aquello”.

Finalmente admitió que “van a ser tiempos difíciles. Estamos en una época donde toda esa política sucia que se hacía antes ahora llega con las redes sociales, aquellos cobardes que se escudan en el anonimato mandan cualquier cosa, dicen cualquier cosa y no les importa que detrás de cada uno hay familias. Hemos asumido esta responsabilidad y con más fortaleza que nunca vamos a seguir trabajando, no me van a escuchar hablar mal de un adversario político”.