Nicole Neumann le respondió a Yanina Latorre: “Yo nací rubia, vos te hiciste rubia”

En medio de un enfrentamiento que se originó por el debate de la despenalización del aborto, durante un móvil de Los ángeles de la mañana, Nicole Neumann salió a responderle a Yanina Latorre por un insulto que se escuchó al aire.

“Me gustaría saber dónde comparé perros con niños. Pelotudo es un insulto. No tiene ningún sentido lo que está diciendo”, comentó Nicole cuando el Pollo Álvarez le preguntó sobre los comentarios que realizó Yanina.

Nicole aclaró que “tenía buena onda hasta que salió a destruir una familia sin argumentos. Después le volvió en contra y salió a decir’ no piensan que tengo una familia’”, comentó la modelo y panelista.

Pero Nicole fue por más y tomó un supuesto comentario despectivo de Yanina, que en realidad fue una expresión de Nancy Pazos, para formular una respuesta lapidaria. “Me dicen que también dijo algo de lo de rubia. Yo nací rubia, vos te hiciste rubia”, disparó.

“El insulto por ser rubia es bastante básico. Es insulto por ser rubia. ¿La gente que tenemos descendencia de los países nórdicos somos todos idiotas? Porque creo que allá les va bastante bien como país”, completó Nicole.

El origen del enfrentamiento

La pelea de Niicole y Yanina surgió durante un móvil en LAM. Quizás creyendo que su micrófono estaba apagado, se alcanzó a escuchar un insulto de Latorre a la modelo: “Qué pelotud*”.

“Cuando la gente se queda sin argumentos, insulta. Y voy a empezar diciendo algo: no soy ninguna puritana, disfruto del sexo libremente, me encanta el sexo, no tengo problema con el sexo y no tengo ningún límite en el sexo. Ahora si no estoy buscando un hijo, tomo los recaudos necesarios para no quedar embarazada. Porque en el momento que quedo embarazada, no decido sobre mi cuerpo, decidía antes sobre mi cuerpo, ahora estoy decidiendo sobre la vida de otra persona", le respondió la modelo en Nosotros a la mañana.

“Me parece una falta de respeto para con la entrevistada, que se toma un tiempo después de su trabajo y en vez de irse a su casa o adonde se le cante, se queda para darte una nota y que los que están en el piso la insulten. No va”, salió a bancar Agustina Kämpfer a Nicole.

Lejos de que el tema quede ahí, cuando Yanina Latorre tomó conocimiento del descargo de Neumman y del apoyo de la expareja de Amado Boudou, contraatacó fuerte desde su cuenta de Twitter. "Che, Kämpfer, devolvé la que te afanaste y cerrá la boca", fue el primer misil de la angelita.

"No es tan grave un pelotuda, si dijo boludeces. Comparó perros con niños. Lo que sí es grave es ser chorra como Kämpfer", continuó, haciendo referencia a los dichos de Nicole en los que sostuvo: "Todo el mundo sabe que teniendo sexo te embarazás, ¡no somos monos!".

"Che, @nikitaneumann, yo no te insulté. Te dije pelotuda. Y NO ME QUEDÉ SIN ARGUMENTOS! AL CONTRARIO! ME PARECE UN ARGUMENTO MUY PELOTUDO COMPARAR PERROS CON NIÑOS. Besos y no quise ofenderte!", concluyó Yanina.