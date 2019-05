El colegio Arturo Illia negó que las sanciones hayan sido por apoyar el aborto legal

Tras la queja publicada por la Coordinadora de Estudiantes de Salta, la vicedirectora María Albornoz indicó que las amonestaciones fueron por no cumplir con los horarios de clases. “Se las amonesta por no ingresar al curso en el horario establecido” aseguró.

La Coordinadora de Estudiantes de Salta había reclamado que a estudiantes del Colegio Arturo Illia no las habían dejado tomarse fotos con el pañuelo verde en el patio y en consecuencia habrían sido empujadas y luego amonestadas por las autoridades escolares.

En respuesta a la denuncia, la vicedirectora María Albornoz negó los hechos y aseguró que se violaron las normas al no cumplir con los horarios de clases. "Se las amonesta porque no ingresan al curso en el horario establecido. El recreo comenzó a las 10.50 y termina a las 11. Ellos ingresan al aula luego de que el preceptor y profesor los van a buscar. Hasta que llego yo y les pido por favor que fueran al aula, siendo que el profesor estaba en el aula. Ya había pasado el recreo", aseguró quien fue acusada de "violenta" por las alumnas, publicó El Tribuno.







"No se las empujó y solo se les pidió que vayan al curso a tomar clases. Es más, en el colegio hay cámaras en todos lados donde se puede observar que no se las empujó. Estaban en el patio gritando, agitando y no dejaban dar clases a los otros cursos", sostuvo la vicedirectora.

Finalmente, sobre la posibilidad de expresarse en el horario de recreo, Albornoz indicó que "no hay problema. Es un colegio muy abierto al diálogo. Intentamos la integración de los alumnos y hay que respetar la diversidad de opiniones" agregó.