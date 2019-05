Kike Teruel se descompensó tras las denuncias contra su familia

Kike Teruel, uno de los integrantes de " Los Nocheros", sufrió una descompensación el miércoles debido a la situación que vive su familia luego de que su sobrino Lautaro Teruel fuera detenido por violar a una nena de 6 años.

A la filtración de un audio en el que Lautaro confiesa su atracción por las menores de edad se le sumó una denuncia de una modelo a su hijo Facundo. Todo esto llevó a que el músico se descompensara y tuviera que ser atendido por médicos.

Por este motivo, " Los Nocheros" decidieron suspender una gira por San Luis este fin de semana y será reprogramada para julio. Ante los rumores de una internación de Kike, el entorno de la familia lo desmintió y aseguró que fue atendido en su propia casa.

Facundo, el hijo de Kike, fue denunciado mediáticamente esta semana por una modelo salteña, llamada Belén Esper. "Es una denuncia mediática. Mi familia es intachable. Somos una familia hermosa", aseguró el músico, quien también se refirió a la detención de su sobrino: "Es horrible lo que está pasando. No tengo más palabras porque no sé qué decir. Con mi familia, con mi papá, no sabemos cómo seguir. Yo me enteré el martes por los medios de la denuncia. Si lo que dicen que hizo fue así, lo pagará. No sé qué pasó ni nada, pero no metan a mi hijo ni a la familia Teruel en todo esto. No le hemos hecho nada a la gente de Salta ni del país".