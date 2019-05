Sobrevive luego de que su cerebro “explotara” mientras veía televisión

Una joven de Ontario Canadá sufrió un aneurisma que casi la hace perder su vida mientras descansaba en su casa.

Esta historia comenzó cuando Chloe Gallagher de 15 años, llegó a su casa de la escuela con un fuerte dolor de cabeza. Luego de hacer sus tareas y chatear con sus amigos el sufrimiento no frenaba y para descansar, se puso a ver televisión: "De pronto, la pantalla de la TV y de mi celular comenzaron a ponerse borrosas y sentí que mi cabeza explotaría literalmente", explicó al portal MDWfeatures.

"No puedo describir el dolor que sentí ese día. Me levanté para ir al teléfono de la cocina porque no podía ver la pantalla de mi celular, pero cuando me paré de mi cama me caí. En ese momento me di cuenta que no podía caminar", expresó.

A pesar de su cuadro logró pedir ayuda a su hermano que la llevó al hospital. Ahí los doctores tomaron una tomografía de su cerebro la cual mostraba un aneurisma que llenó de sangre su cabeza. Para poder de salvarla, recibió una craneotomía descompresiva de emergencia para reducir la hinchazón en su cerebro y se le extrajo un pedazo de hueso del tamaño de su mano.

Después de la cirugía, tuvieron que ponerla en coma por tres días. No obstante, sus papas se prepararon para lo peor, ya que los doctores predijeron que Chloe terminaría con daño cerebral permanente.

Cuando la chica despertó del coma, estaba rodeada de doctores y familia, quienes comenzaron a llorar de felicidad. Ella no comprendía lo que había sucedido, pero afirmó que: "Una vez que me dijeron, comencé a llorar y los abracé. Después les pregunté si hice algo para causar eso y si sabían qué pasaría ahora".

Aunque se recuperó, Chloe, de ahora 24 años, desarrolló epilepsia y hasta la fecha sufrió entre diez y 15 convulsiones. También, le realizaron otra cirugía para quitarle otro pedazo de hueso.